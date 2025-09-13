将棋日本シリーズJTプロ公式戦は9月13日、熊本県益城町の「グランメッセ熊本」で2回戦第4局の対局を開始した。本局に臨むのは、伊藤匠叡王（22）と1回戦を勝ち抜けた佐藤天彦九段（37）。注目の一戦を制し、4強入り最後のひと枠に入るのはどちらか。振り駒の結果、先手番は佐藤九段に決まった。

【映像】伊藤叡王VS佐藤九段 注目の2回戦

伊藤叡王は2020年10月に四段昇段。竜王戦1組（1組：2期）、順位戦B級1組。棋戦優勝は新人王戦1回。2024年の叡王戦五番勝負で藤井聡太八冠（当時）を破り初タイトルの叡王位を獲得。今春に臨んだ初の防衛戦では、挑戦者の斎藤慎太郎八段を3勝2敗で退け、2連覇を達成した。JT杯には2年連続2回目の出場で、本局が今期初戦となる。

佐藤九段は2006年10月に四段昇段。竜王戦1組（1組：9期）、順位戦A級（A級以上：10期）。タイトルは名人3期で、棋戦優勝は4回。その振る舞いやファッションセンス、クラシック音楽や絵画を好むことから「貴族」の異名を持つ。将棋においてもトレンドをあえて追わずに独自の世界を創出し、近年では振り飛車を多用している。JT杯は2年ぶり7回目の出場で、1回戦福岡大会では菅井竜也八段（33）に勝利した。

両者は、本局が公式戦初手合い。注目の一戦を制し、準決勝進出を決めるのはどちらか。本局の勝者は、11月9日に行われる準決勝第2局の大阪大会で永瀬拓矢九段（33）と対戦する。

JTプロ公式戦は前年覇者、タイトルホルダー、賞金ランキング上位者から12人が選出されるトップ棋士たちによるトーナメント戦。前年大会は、渡辺明九段が広瀬章人九段を破り自身4度目となる優勝を飾った。持ち時間は各10分、切れたら1手30秒未満、各5分の考慮時間。

（ABEMA／将棋チャンネルより）