79歳・美川憲一、「洞不全症候群」のため入院「ペースメーカーの取り付け手術が無事に終わり…」
歌手の美川憲一（79）が13日、インスタグラムを更新し、「洞不全症候群」のため手術し、現在入院していると公表した。
【写真】「し、渋い」「ほんとハンサム」若かりし頃の写真を公開した美川憲一
美川は、病院と思われる場所で自身の「手」を写した写真とともに「皆様へ この度私事で恐縮ですが、最近めまい等があり検査しましたら、洞不全症候群（どうふぜんしょうこうぐん）と解りました」と報告。続けて「9月11日に、ペースメーカーの取り付け手術が無事に終わり、現在入院しております」と伝えた。
「急なご報告となり、大変申し訳ございません。少しでも早く元気に仕事復帰できるよう日々努力致します」と意気込み、「退院して落ち着きましたら、改めてご報告いたしますので、静かに見守っていただければ幸いです」と呼びかけた。
そして最後に「今回の件でご心配ご迷惑をおかけした関係者、ファンの皆様に心よりお詫び申し上げます」と結んだ。
美川は、1946年5月15日生まれ、長野県諏訪市出身。64年に大映ニューフェイスに合格し、翌65年6月1日に「だけど だけど だけど」でデビューし。代表作に「柳ケ瀬ブルース」「釧路の夜」「さそり座の女」などがある。
