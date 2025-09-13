´ßÏÂÅÄ¤À¤ó¤¸¤êº×¡¢¹ë²÷¤Ë¶î¤±¤ë¡¡Ì¾Êª¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤ï¤·¡×¤Ë´¿À¼
¡¡ÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ»Ô¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¡Ö´ßÏÂÅÄ¤À¤ó¤¸¤êº×¡×¤¬13Æü»Ï¤Þ¤ê¡¢¤À¤ó¤¸¤ê¤¬Æî³¤ÅÅÅ´´ßÏÂÅÄ±ØÁ°¤Î¾¦Å¹³¹¤ä´ßÏÂÅÄ¾ë¤Ê¤É¡¢»ÔÆâÌ¾½ê¤ò¹ë²÷¤Ë¶î¤±½ä¤Ã¤¿¡£¾¦Å¹³¹¤Î¥¢¡¼¥±¡¼¥ÉÁ°¤Ë¤Ï½Å¤µÌó4¥È¥ó¡¢¹â¤µÌó4¥á¡¼¥È¥ë¤Î¤À¤ó¤¸¤ê¤¬¡Ö¥½¡¼¥ê¥ã¡¢¥½¡¼¥ê¥ã¡×¤È°ÒÀª¤ÎÎÉ¤¤¤«¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë¼¡¡¹ÅÐ¾ì¡£Ë¡Èï¤òÃå¤¿¡ÖÂç¹©Êý¡×¤¬¤¦¤Á¤ï¤ò¼ê¤Ë²°º¬¤ÇÉñ¤Ã¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ³¹³Ñ¤òÄ¾³Ñ¤Ë¶Ê¤¬¤ë¡¢º×¤êÌ¾Êª¤Î¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤ï¤·¡×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤é´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤ó¤¸¤êº×¤Ï¡¢¸Þ¹òË¾÷¤ò´ê¤¦¹Ô»ö¤È¤·¤Æ¡¢Ìó300Ç¯Á°¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£³¤Â¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë22Ä®¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì´ÉÍý¤¹¤ë¤À¤ó¤¸¤ê¤¬»²²Ã¤·¡¢14Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£