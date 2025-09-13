¥í¥·¥¢·³¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ø¤ÎÎÎ¶õ¿¯ÈÈ¤á¤°¤ê¹ñÏ¢°ÂÊÝÍý¤¬¶ÛµÞ²ñ¹ç¡Ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤«¤é¥í¥·¥¢¤ØÈóÆñÁê¼¡¤°
¥í¥·¥¢·³¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ø¤ÎÎÎ¶õ¿¯ÈÈ¤ò¤á¤°¤ê¹ñÏ¢¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤Ï¶ÛµÞ²ñ¹ç¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
12Æü¤Î¶ÛµÞ²ñ¹ç¤Ï¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤ë»Ë¾å½é¤á¤Æ¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Æ³«¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢½ÐÀÊ¤·¤¿¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÀ¯ÉÜ¹â´±¤Ï¥í¥·¥¢¤ÎÎÎ¶õ¿¯ÈÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ß¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²æ¡¹¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥í¥·¥¢¤Ï¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë²Ð¤òÊü¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤«¤é¤â¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÈóÆñ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤Û¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡Ö²æ¡¹¤ÏNATO¡áËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¤ÎÎÎÅÚ¤ò1¥¤¥ó¥Á¤Þ¤Ç¼é¤êÈ´¤¯¡×¤È¥í¥·¥¢¤ò¤±¤óÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¤ÎºÇÂçÈô¹Ôµ÷Î¥¤«¤é¡ÖÊªÍýÅª¤Ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÎÎÆâ¤Ø¤ÎÅþÃ£¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡×¤È¤·¤ÆÎÎ¶õ¿¯ÈÈ¤òÈÝÄê¤·¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÈóÆñ¤Ë¤Ïº¬µò¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ¿È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£