¡ÚÁ´Ê¸¡ÛÈþÀî·û°ì¤¬µÙÍÜÈ¯É½¡ÖºÇ¶á¤á¤Þ¤¤Åù¤¬¤¢¤ê¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¤é¡¢Æ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¤È²ò¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
²Î¼êÈþÀî·û°ì¡Ê79¡Ë¤¬13Æü¡¢µÙÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¥Õ¥¡¥¯¥¹¤Ç³Æ¼Ò¤Ë¡ÖÈþÀî·û°ì¡¡µÙÍÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢½ñÌÌÁ´Ê¸
¤³¤ÎÅÙ»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤á¤Þ¤¤Åù¤¬¤¢¤ê¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¤é¡¢Æ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¡Ê¤É¤¦¤Õ¤¼¤ó¤·¤ç¤¦¤³¤¦¤°¤ó¡Ë¤È²ò¤ê¤Þ¤·¤¿¡£9·î11Æü¡¢¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Î¼è¤êÉÕ¤±¼ê½Ñ¤¬Ìµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¸½ºßÆþ±¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
µÞ¤Ê¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯¸µµ¤¤Ë»Å»öÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦Æü¡¹ÅØÎÏÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
Âà±¡¤·¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢²þ¤á¤Æ¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î·ï¤Ç¤´¿´ÇÛ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿´Ø·¸¼Ô¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£