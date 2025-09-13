Ãæ¹âÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÍýÁÛ¤Î¥ª¥È¥Ê¡¢ÍÌ¾¿Í¤ËÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¡©¡¡ÃË»Ò½÷»Ò¤È¤â¤ËÂçÃ«æÆÊ¿¤µ¤ó
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿ÍÌ¾¿Í¤Ï¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤¦Âç¿Í¤ÎÆÃÄ§¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
Á´¹ñ¤ÎÃæ¹âÀ¸¤¬»×¤¦¡Ö¾Íè¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍÌ¾¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ç¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤µ¤ó¤¬1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢¥½¥Ë¡¼À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤¬¡¢Á´¹ñ¤ÎÃæ¹âÀ¸1000¿Í¡ÊÃæ³ØÀ¸200¿Í¡¦¹â¹»À¸800¿Í¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾Íè¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦ÍÌ¾¿Í¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÃË»Ò¤Ç¤Ï38¿Í¡¢½÷»Ò¤Ç¤Ï21¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Îºî¤êÊý¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¡×¡ÊÃË»Ò¹â¹»À¸¡Ë¡¢¡ÖÅØÎÏ¤Ç¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤ä¡¢¡ÖÎéµ·Àµ¤·¤¤¡×¡Ê½÷»Ò¹â¹»À¸¡Ë¡¢¡Ö¹â¹»À¸¤Î»þ¤ËÎ©¤Æ¤¿ÌÜÉ¸¤ò¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢Ãå¡¹¤ÈÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË»Ò¤Î2°Ì¤ÏYoutuber¤ÎHIKAKIN¤µ¤ó¤Ç21¿Í¡¢3°Ì¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ÐÀîÅ¯Ïº¤µ¤ó¤Ç7¿Í¡£½÷»Ò¤Î2°Ì¤Ï½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤¬9¿Í¡¢3°Ì¤ÏMrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤µ¤ó¤¬8¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤È»×¤¦Âç¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Ãæ³ØÀ¸¡¢¹â¹»À¸¤È¤â¤Ë¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬1°Ì¤Ë¡£Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤ÏÃË½÷¹ç¤ï¤»¤Æ51¡ó¡¢¹â¹»À¸¤Ç¤ÏÃË½÷¹ç¤ï¤»¤Æ45.4¡ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î2°Ì¤Ï¡ÖÊ¹¤¾å¼ê¡¦¼ÁÌä¾å¼ê¡×¤ÇÁ´ÂÎ¤¬44.¡ó¡¢ÃË»Ò¤Ç¤Ï37¡ó¡¢½÷»Ò¤Ç¤Ï52¡ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¹»À¸¤Î2°Ì¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÇÁ´ÂÎ¤¬38¡ó¡¢ÃË»Ò¤Ï32.5¡ó¡¢½÷»Ò¤Ï43.5¡ó¤Î²óÅú¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£3°Ì¤Ë¤ÏÃæ³ØÀ¸¡¢¹â¹»À¸¶¦¤Ë¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ³ØÀ¸¤ÎÃË½÷ÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢½÷»Ò¤Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡¦¥È¡¼¥¯¾å¼ê¡×¤¬ÃË»Ò¤è¤ê¤â20¡ó¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹â¹»À¸¤ÎÃË½÷ÊÌ·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡×¤Î¹àÌÜ¤ÏÃË»Ò¤è¤ê¤â½÷»Ò¤¬19.8¡ó¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷»Ò¹â¹»À¸¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¿Í¤ä¥»¥ó¥¹¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û
¥½¥Ë¡¼À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¡ÖÃæ¹âÀ¸¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¼±Ä´ºº2025¡×