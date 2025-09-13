¡Ú¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡Û¥ä¥¯¥ë¥È¡¢ÀèÈ¯¡¦ÀÐÀî²íµ¬¤¬5²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡ÄÊÂÌÚ¡¦ÀÖ±©¡¦ÁýÅÄ¼î¤¬2°ÂÂÇ¤Î³èÌö¡Ä13ÆüÀ¾ÉðÀï
¡¡13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¸ÍÅÄµå¾ì¤Ç¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¢ÂÐÀ¾ÉðÀï¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤ÏÀÐÀî²íµ¬¡¢ÂÐ¤¹¤ëÀ¾Éð¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ïº´Æ£ÁÖ¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï£±²óÎ¢¡¢¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¡£ÊÂÌÚ½¨Âº¡¢ÀÖ±©Í³¹É¡¢ÁýÅÄ¼î¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤È¤·¡¢¶¶ËÜÀ±ºÈ¤ÎÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤Ë»°ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¥Û¡¼¥à¤Ë¤«¤¨¤êÀèÀ©¡£Â³¤¯À¾ÀîÍÚµ±¤ÎÅ¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£
¡¡5²óÉ½¡¢ÀÐÀî¤Ï»Íµå¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÂ³¤òÃÇ¤ÁÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤³¤Î²ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ï5²ó81µå¡¢1°ÂÂÇ¡¢5Ã¥»°¿¶¡¢2»Íµå¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£6²óÉ½¤«¤é¤Ï2ÈÖ¼ê¡¦ÃÝ»³Æü¸þ¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¡£ã·Æ£ÂçæÆ¡¢º´Æ£ÂÀÍÛ¡¢¥â¥ó¥Æ¥ë¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡8²óÎ¢¡¢ÁýÅÄ¼î¤¬°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¸å¡¢ÂåÁö¡¦ß·ÌîÀ»Íª¤¬ÆóÎÝ¤Ø¤ÎÅðÎÝ¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆó»àÆóÎÝ¤È¤·¡¢ÂÇÀÊ¤Î¶¶ËÜÀ±ºÈ¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¤·¤«¤·¶¶ËÜ¤ÏÆâÌî¥´¥í¤ËÅÝ¤ì3¥¢¥¦¥È¡£¤³¤Î²óÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡7²ó¤Ï¸¶¼ùÍý¡¢8²ó¤ÏÀ¶¿å¾º¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤Ç·Ò¤®¡¢9²óÉ½¤«¤é¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë5ÈÖ¼ê¤Î¾ÂÅÄæÆÊ¿¤¬¾å¤¬¤ë¡£»Íµå¤È°ÂÂÇ¤Ç°ì»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÀ¾Éð¤Ë2ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
