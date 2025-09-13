¡Ö¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤«¤é9Ç¯¡Ä¸µàÅ·ºÍ»ÒÌòá14ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À®Ä¹»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþ¿Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¡ª¡©¡×¤Ù¤é¤Ü¤¦¤ÇÂç²Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤âÏÃÂê
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÊÒ¼ê¤Ë¥»¡¼¥é¡¼Éþ»÷¹ç¤¦»Ñ
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÇÂç²Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢¿Íµ¤»ÒÌò¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï°ð³ÀÍèÀô(14)¡£12Æü¤«¤é¸ø³«¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿±Ç²è¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡×¤Ç½÷Í¥¤ÎÍÂ¼²Í½ã(32)¤¬±é¤¸¤ë¿ÀÈø¿¿À¤¤ÎÃæ³ØÀ¸»þÂå¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡°ð³À¤Ï2016Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¹âÈª½¼´õ(33)±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¢¾®¶¶¾ï»Ò¤ÎÌÅ¡¢¿åÅÄ¤¿¤Þ¤¤ÎÍÄ¾¯´üÌò(4ºÐ)¤Ç½Ð±é¡£ÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ò¤êÌò¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬±é¤¸¤ë¤«¤ò¤ê¤Ï½÷Í¥¤ÎÊ¡¸¶ÍÚ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÃ¯Âµ¤Î¿¶Âµ¿·Â¤»þÂå¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Ê¡¸¶ÍÚ(27)¤¬±é¤¸¤ë²Ö³¡¤Î¼ã¤º¢¡¢¤«¤ò¤êÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£