¥Ù¥é¥ó¥À¤ËÎ©¤Ä¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¸÷·Ê
¡¡ÅÔ»ÔÉô¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÇº¤ß¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë½¸¤Þ¤ëÈ·¤ÎÂ¸ºß¡£¶î½ü¤ÏË¡Î§¤ä¾òÎã¤ÎÀ©Ìó¤â¤¢¤êÆñ¤·¤¤¤¬¡¢»×¤ï¤Ì¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÇÈ·¤ò·âÂà¤·¤¿Åê¹Æ¤¬Threads¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ïsaki¤µ¤ó(@saki.rei.kai)¡£¡ÖµÁ¼Â²È¤ÎÁë¤ËÈ·¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤ÆÊµ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤éµÁÊì¤¬¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤¿¤¤¤Ã¤ÆÂ©»Ò¤Î»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¶²Îµ¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤òÈ·Èò¤±¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÀßÃÖ¤·¤¿ !¤Ã¤ÆÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¼Ì¿¿¤ß¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¡¡ÉÝ¤¹¤®¤ÆÈ·¡¢ÀäÂÐÍè¤Ê¤½¤¦¡¡¾Ð¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¢£10³¬¤Ë¤¢¤ëÁëºÝ¤ËÎ©¤Ã¤¿¶²Îµ
¡¡¹âÁØ³¬¤Î10³¬¤Ë¤¢¤ëÁëºÝ¤ËÎ©¤Ã¤¿¶²Îµ¤¬¡¢¸ý¤òÂç¤¤¯³«¤±¤Æº£¤Ë¤âÈ·¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ê»Ñ¤ÈÍî²¼ËÉ»ß¤ÎÌ¿¹Ë¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤µ¤òÀ¸¤ß¡¢±ÜÍ÷¼Ô¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£À¾¥¹¥ÝWEB¡ÖOTTO!¥é¥¤¥Õ¡×¤Î¼èºà¤Ë¡¢saki¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª¤â¤Á¤ãÇä¤ê¾ì¤Ç»ä¤ÎÊì¤¬¹ØÆþ¤·Â¹¤Ø¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¢£¡Ö¸ú²Ì¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡£ºòÆüÀßÃÖ¤·¤Æ¤«¤é°ì±©¤âÈ·¤¬Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µÁÊì¤«¤é´î¤Ó¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð²á¤òÊó¹ð¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÀßÃÖ¤·¤Æ¤«¤é3Æü¡¢È·¤Ï¤¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£Ç°¤Î¤¿¤áËèÆü¶²Îµ¤Î¸þ¤¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¾Ð¡×¤È¡¢à¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯È·½ü¤±á¤ÎÀ®¸ù¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£saki¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏËèÆüÈ·¤ÎÎ¯¤Þ¤ê¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¸ú²Ì¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¸ú²Ì¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢£¡Ö¤³¤ì»È¤¨¤ë¤«¤â¡×
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÍî²¼ËÉ»ß¤Î¥È¥é¥í¡¼¥×¤¬¤è¤ê´í¸±¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ²Ä°¦¤¤¾Ð¡×¡ÖÁãºî¤ê¤òÁÀ¤¦È·É×ÉØ¤ÈËèÆüÀï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì»È¤¨¤ë¤«¤â¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹! ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦´¶¤ä»¿Æ±¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£