体調不良のため入院し、活動を休止しているフリーアナウンサーの吉田照美（74）が13日、パーソナリティーを務める文化放送「てるのりのワルノリ」（土曜前11・00）の生放送を欠席した。

番組冒頭、吉田アナとともにパーソナリティーを務める、お笑いトリオ「オテンキ」ののりが「あれ？あのクソじじいどうしたんですか？今日。ずる休みしそうなつらしてますからね」と悪態をつきながら吉田の不在に言及。「今週、照美さんの事務所から発表がありました通り、照美さんは現在、体調不良のため、入院療養中。そうなの？そうなの照美さん？」と続け、この日はアシスタントの甲斐彩加アナウンサーの2人で番組を進行することを伝えた。

吉田アナの発表についてはプロデューサーからの連絡で知ったという、のり。「元気になって帰ってこられた時に“お前ら薄情だ”とか言われたくないから。“大丈夫なんですか？”と一応…」と吉田にLINEで連絡を入れたそうで「本当にご迷惑おかけします。私のことは嫌いになっても、文化放送のことは嫌いにならないでね」と返信があったことを明かした。

のりは「そんな冗談で返ってきたから。“手遅れです。両方とも嫌いです“とみたいなこと入れたんですけど」とジョークを交え、「返ってきて安心しました」とした。

さらに「照美さんぐらいになると、体調崩してお休みになられているっていうことだから、あんまり連絡しちゃいけないなと思いながらも、やっぱりたくさんの人から来てるだろうから、あんまいけないんだろうな、余計に疲れちゃうんじゃないかなと思ったけど」と気遣いを見せつつ、「ああいうクソじじいは、元気だからこそ価値があるっていうかさ。これで本当にしょんぼりしちゃったら、クソじじいとも言えなくなっちゃうじゃない。“大丈夫ですか、照美さん？”ってなっちゃうと持ち味がなくなっちゃうからね。元気になり次第、復活はしてくださると思うんですけど、帰ってくる時にはもう元気で帰ってきてくんないとね。無理して帰ってこられても。やっぱり完全復活してくんないといけないですから」とエールを送った。

吉田アナは今月9日、体調不良のため入院し、一定期間活動を休止すると所属事務所が発表した。現在は病院で療養中で、活動再開時期は未定とされている。