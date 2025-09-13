ÅìµþD¤Ë¸×ÅÞ¤ÎÈáÌÄ¡ª¡¡¶áËÜ¤¬4²ó¡¢º¸ÏÓ»àµå¤Ç¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤â¡Ä½ÐÎÝ¸å¤Ë¤Ï30ÅðÎÝÅþÃ£
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê2025Ç¯9·î13Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò½Ë¤¤¤¿¤¤Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÌÔ¸×ÅÞ¤¬ÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤¿¡£4²ó2»à»°ÎÝ¤Ç¶áËÜ¤¬º¸¥Ò¥¸ÉÕ¶á¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¡¢¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é²£Àî¤ÎÆâ³Ñµå¤¬¶áËÜ¤ÎÂÎ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢º£µ¨2¸ÄÌÜ¤Î»àµå¡£ÈáÌÄ¤È¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬ºå¿À±þ±çÀÊ¤«¤éµ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡CS¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Î¸Î¾ã¤Ï¶ØÊª¡£¤½¤ì¤Ç¤â¶áËÜ¤Ï½ÐÎÝ¸å¤Ïº£µ¨30ÅðÎÝ¤ËÀ®¸ù¡£°Û¾ï¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥×¥ì¡¼¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£