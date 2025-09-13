¡Ú ÈþÀî·û°ì ¡Û¡ÖÆ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¡×¤òÌÀ¤«¤¹¡¡½ùÌ®¡¦ÉÑÌ®¤Ê¤É¤òµ¯¤³¤¹¿´¼À´µ¡¡¼ê½Ñ¤ò½ª¤¨ÎÅÍÜÃæ ¡È»Å»öÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦Æü¡¹ÅØÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡É
²Î¼ê¤ÎÈþÀî·û°ì¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÆ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¡×¤ËØí¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÈþÀî·û°ì ¡Û¡ÖÆ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¡×¤òÌÀ¤«¤¹¡¡½ùÌ®¡¦ÉÑÌ®¤Ê¤É¤òµ¯¤³¤¹¿´¼À´µ¡¡¼ê½Ñ¤ò½ª¤¨ÎÅÍÜÃæ ¡È»Å»öÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦Æü¡¹ÅØÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡É
ÈþÀî¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ¶á¤á¤Þ¤¤Åù¤¬¤¢¤ê¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¤é¡¢Æ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¡Ê¤É¤¦¤Õ¤¼¤ó¤·¤ç¤¦¤³¤¦¤°¤ó¡Ë¤È²ò¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ö9·î11Æü¤Ë¡¢¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Î¼è¤êÉÕ¤±¼ê½Ñ¤¬Ìµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¸½ºßÆþ±¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¤È¤Ï¡¢¿´Â¡Æâ¤Î¡ÖÆ¶·ëÀá¡×¤È¤¤¤¦Éô°Ì¤Ë°Û¾ï¤¬µ¯¤³¤ê¡¢½ùÌ®¡Ê¿´Çï¿ôÄã²¼¡Ë¤äÉÑÌ®¡Ê¿´Çï¿ôÁý²Ã¡Ë¤òÀ¸¤¸¤ë¿´¼À´µ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈþÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯¸µµ¤¤Ë»Å»öÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦Æü¡¹ÅØÎÏÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¡×¡ÖÂà±¡¤·¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢²þ¤á¤Æ¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÄÄ¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û