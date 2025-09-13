»°½Å¤Î·Ù»¡½ð¿¯Æþ¤·¾ÚµòÂ»²õµ¿¤¤¡¡4¿ÍÂáÊá¡¢¼Ö¤ÎÁë³ä¤êÊª¿§¤«
¡¡ºòÇ¯11·î¡¢»°½Å¸©·Ù°ËÀª½ð¤Ë¿¯Æþ¤·ÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ÚµòÉÊ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸©·Ù¤Ï13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢´ïÊªÂ»²õ¤È·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Ìµ¿¦±ÊµÈÀµ¼ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê44¡Ë¡á°¦ÃÎ¸©ÃÎÂ¿»Ô¡á¤é4¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¼ÖÆâ¤Ë¤ÏÊª¿§¤µ¤ì¤¿·ÁÀ×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þµ¤ÉÕ¤¤¤¿½ð°÷¤Ï¤ª¤é¤º¡¢¸©·Ù¤Î¾ÚµòÉÊ´ÉÍý¤ä·ÙÈ÷ÂÖÀª¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Â¾¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìµ¿¦¹ìÌÚÀµÏÂÍÆµ¿¼Ô¡Ê45¡Ë¡áÌ¾¸Å²°»Ô¡¢·úÀß¶ÈÆ£ËÜ·òÅÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¡áÃÎÂ¿»Ô¡¢²ñ¼Ò°÷¾¾¸¶ÃÒ¹¨ÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¡áÌ¾¸Å²°»Ô¡£4¿Í¤È¤âÂáÊá¤Ï10Æü¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¶¦ËÅ¤·¤ÆºòÇ¯11·î14Æü¸áÁ°3»þ¡ÁÆ±15Ê¬¤´¤í¡¢°ËÀª½ð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¼Ö¸Ë¤ÇÊÝ´É¤¹¤ë¼Ö¤Î¥ê¥¢¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤Ã¤¿µ¿¤¤¡£