ボーイズグループENHYPEN（エンハイプン）が、韓国のファッション誌「ARENA HOMME＋（アリーナ・オムプラス）」の表紙を飾った。12日に同誌の公式SNSに10月号の写真を公開した。

メンバーはアンバサダーを務めるファッションブランド「PRADA」でコーディネート。韓国メディアOSENは13日「ENHYPENはリラックスしたポーズの中でも緊張感が漂う表情と目つきで、雰囲気を醸し出した。ここにメンバーたちの7人7色の魅力が調和し、深みを加えた」と評価した。

インタビューでは、音楽と舞台に対する気持ちを明かした。「我々の武器は、多様性だと信じる。私たちが見せることができる音楽のジャンルも、メンバーたちが持つ魅力も多様だという点が最も大きな長所」と話した。

最近、ワールドツアーで初の欧州公演を終え「（ファンが）私たちを5年間待っていたということを肌で感じた。今年最もやりがいのある仕事の1つ」と感想を述べた。また、今夏の日本のスタジアム公演を思い出しながら「大きな会場で私たちが単独コンサートをするということ自体が信じられなかった。とても意義深い舞台だった」と振り返った。

今後、10月3〜日にシンガポール室内体育館、同24〜26日にソウル松坡区（ソンパク）オリンピック公園KSPO DOMEを最後に、ワールドツアーを終了する予定だ。