◆バレーボール男子 世界選手権（１３日、フィリピン・マニラ）

１次リーグが行われ、５１年ぶりメダル獲得を目指す世界ランク５位の日本は初戦で同１６位のトルコと対戦。アウトサイドヒッター・石川祐希主将、対角に高橋藍、セッター・大宅真樹、対角にオポジットの宮浦健人、ミドルブロッカー・小野寺太志、エバデダン・ラリー、リベロは山本智大が先発した。

第１セット序盤は、石川のバックアタックなどで９―６とリード。しかし、１０―８からトルコの強烈なサーブで流れを奪われ、４連続失点で逆転を許した。セット終盤には守備のうまい高橋藍もサーブレシーブを崩され、トルコのサービスエースでセットポイントを握られた。リリーフサーバー・甲斐優斗のサーブがネットにかかり、１９―２５で先取された。

◆男子のバレーボール世界選手権 １９４９年に初開催され、日本は６０年大会から参加し、７０年、７４年に銅メダル。これまでは４年に１度行われてきたが、今年から隔年開催。３２チームがＡ〜Ｈの８組に分かれて、総当たりの１次リーグ（Ｌ）を行い、各組上位２チームがノックアウト方式で行われる決勝大会に進む。２次Ｌは２０日〜２３日、２４〜２５日に準々決勝、２７日に準決勝、２８日に決勝を行う。