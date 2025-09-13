◆プロボクシング ▼ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 井上尚弥―ムロジョン・アフマダリエフ▼ＷＢＯ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 武居由樹―クリスチャン・メディナ ▼ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）王座決定戦１２回戦 高田勇仁―松本流星（９月１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）

トリプル世界戦の計量が１３日、名古屋市内で行われ、ＷＢＡ世界ミニマム級王座決定戦に出場する同級１位・高田勇仁（２７）＝ライオンズ＝、同級２位・松本流星（２７）＝帝拳＝ともにリミットより１００グラム軽い４７・５キロで１回でパスした。

プロ７戦目で世界戦の舞台に立つ松本は「減量は順調だった。会場のお客さんにはチャンピオンになるぞということをアピールできた」と公開計量に集まった１４００人以上のファンを前に勝利を約束した。

試合で着用するガウンとトランクスには、８月２日の試合で急性硬膜下血腫となり死去した日大時代の先輩・神足茂利さんのロゴを付けてリングに立つ。名古屋出身の神足さんは、王座決定戦の応援に来る予定だった。試合後には食事の約束をしていた松本は「力を貸してほしというか、一緒に戦おうという意味」と志半ばで亡くなった先輩の思いを胸に王座決定戦に臨む。

一方の高田は計量を終えるとスッポンスープで栄養補給。デビュー当時は体の線が細く増量して計量に臨んでいたほどきゃしゃだったが、デビュー１０年で世界に向けての体を作り上げた。「７キロ減量した。自分のタイミングと距離感を大切にして、明日は試合を楽しみたい」と意気込む。中学卒業後、高校には行かずにプロボクサーを目指した苦労人。トップアマからプロ入りした松本とは対照的で、何かと比較されがちだが「エリートも同じ人間。自分では特にその意識はない」と対抗心をむき出しにした。

◆松本 流星（まつもと・りゅうせい） １９９８年５月１４日、兵庫県高砂市出身。４歳からボクシングを始め、日出高（現・目黒日大高）―日大。卒業後の２２年に全日本選手権優勝。アマ戦績は７７勝（６ＫＯ・ＲＳＣ）１５敗。２３年２月にプロデビューし、２４年９月に日本ミニマム級王座獲得。プロ戦績は６戦全勝（４ＫＯ）。身長１６０センチの左ボクサーファイター。

◆高田 勇仁（たかだ・ゆに） １９９８年６月１０日、フィリピン・ダエト生まれ。８歳までフィリピンで生活し、２００７年に両親と一緒に暮らすために日本に移住。１７歳の２０１５年８月にプロデビュー。２０２３年１月に日本ミニマム級王座を獲得すると４度の防衛に成功。今年１月に日本王座を返上してＷＢＯアジアパシフィック同級王座に挑戦し、判定勝ちで２つ目のアジア地域タイトルを獲得。戦績は２７戦１６勝（６ＫＯ）８敗３分け。身長１５７センチの右ファイター。