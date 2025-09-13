プロランナーの川内優輝（あいおいニッセイ同和損保）、東京五輪空手女子形銀メダリストの清水希容さんが１３日、世界陸上が行われている国立競技場周辺でプロギングに参加した。

プロギングとはごみ拾いながらジョギングするスポーツで、今回は大会オフィシャルサポーターである森永製菓が環境保全活動の一環として実施。二人は参加者約３０人とともに、３０分ほど汗を流した。「プロギングという言葉は初めて聞いたけど、ナショナルチームの時に同じようなこと（ゴミ拾い）はしていました」と現役時代を振り返った清水さんは、「今日はゴミを入れるたびに『いいね』と言い合って。盛り上がるから率先してゴミを拾いたくなるようなような、そんなゲーム性のあるスポーツですね。楽しみながらやらせていただきました」と笑顔を見せた。

プロギング後には国立競技場のメダルプラザで行われたトークイベントに出席。川内はあす行われる女子マラソンの注目選手に初代表の小林香菜（大塚製薬）を挙げ、「まだ若いし、未知数。恐れなければ、失うモノはないはずなので、思い切ってレースをやれれば面白いのではないかな、と思います」と早大サークル「早稲田ホノルルマラソン完走会」出身の２４歳に期待を込めた。