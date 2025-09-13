´ÎÉÕÄ®¤Ç13Æü¸áÁ°¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¹©¾ì¤Î²°º¬¤Çºî¶È¤·¤Æ¤¤¤¿70Âå¤ÎÃËÀ­¤¬ÃÏÌÌ¤ËÅ¾Íî¤·»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

´ÎÉÕ·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È13Æü¸áÁ°10»þÁ°¡¢´ÎÉÕÄ®¸åÅÄ¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¹©¾ì¤Ç¡Ö²°º¬¤«¤éÃËÀ­¤¬Íî¤Á¤¿¡×¤È°ì½ï¤Ëºî¶È¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±Î½¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

²°º¬¤«¤éÅ¾Íî¤·¤¿¼¯²°»Ô¸ãÊ¿Ä®¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦¾¾Áê¸÷½Õ¤µ¤ó¡Ê77¡Ë¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Åö»þ¡¢¾¾Áê¤µ¤ó¤Ï¹â¤µ¤ª¤è¤½7¥áー¥È¥ë¤Î²°º¬¤Î¾å¤Ç¡¢´¹µ¤Àð¤Î¼è¤êÂØ¤¨ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¹¥ìー¥ÈÁÇºà¤Î²°º¬¤¬È´¤±¤Æ¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤ÎÃÏÌÌ¤ËÍî²¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÏÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ï°ì½ï¤Ëºî¶È¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±Î½¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

