

「Snow Man 1st POP-UP」キービジュアル

2025年8月末より開催されているSnow Manによる初のポップアップイベント「Snow Man 1st POP-UP」第一弾のソウル開催に続き、台北の華山1914文化創意産業園区で2025年10月18日から10月26日までの9日間にわたりオープンする。

2都市目となる台北会場ではソウル会場の「真夏の中の真っ白い世界」という世界観を踏襲しながらも、台北ならではの都市文化のエネルギーを融合させ、かつてないダブル会場形式での展開となる。

台北会場では象徴的な巨大スノーマンバルーンが歴史的建築と現代的クリエイティヴが交差する空間に登場し、台北の都市景観に圧巻のビジュアルを加える。

会場内のギャラリースペースではSnow Manの映像を楽しむことができる大型モニターや、メンバーの衣装や小物が展示される。他にも「推しメンバーテスト」や「DIYキーリング制作」、様々なミッションをクリアすると特典としてカードケースやステッカーがもらえるなど、体験しながらSnow Manの世界観を存分に味わえるイベントとなっている。

さらに、ショップスペースでは今回のポップアップのために特別にデザインされたオリジナルグッズに加え、台北会場限定の新しいビジュアルで制作された「フォトカード」や「メッセージ入りミニポスター」、「缶バッジ」を販売。バラエティー豊かに展開されたグッズはコレクションしたくなる逸品ばかりだ。また、台北会場限定で「Snow Manアイスバー」も数量限定で販売される。

POP-UPの入場については事前予約制となり、入場方法やグッズの販売に関する詳細は近日中に発表される。Snow Man 1st POP-UP 特設サイトhttps://mentrecording.jp/snowman/snowman_1st_popup▼台北開催概要日程：2025年10月18日（土）〜10月26日（日）時間：11:00 - 20:00会場：華山1914文化創意産業園区 赤レンガエリア 西2館 + 芸術西街住所：100 台北市中正区八徳路一段1号(No. 1, Bade Road, Sec. 1, Zhongzheng District, Taipei 100)【台北：イベント内容】ギャラリースペース、ショップスペースに加え、台北会場限定の「Snow Manアイスバー」の販売や体験型イベントを展開予定