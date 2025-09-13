µð¿Í¡¦ÁýÅÄÂçµ±¤¬¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¡¡¶õ¿¶¤ê¤Çº¸ÉªÄË¤á¤¿¤«
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê2025Ç¯9·î13Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÁýÅÄÂçµ±ÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬13Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç½øÈ×¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ø²¼¤¬¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀµÆóÎÝ¼ê¡¦µÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¡Ê30¡Ë¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê11Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç¡Ö8ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤ËÆþ¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤â2»î¹çÏ¢Â³¤Î¡Ö8ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î2µåÌÜ¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ò¶õ¿¶¤ê¡£
¡¡¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤¿¤¢¤È¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¥¹¥ë¡¼¤Çº¸Éª¤ò¿¤Ð¤¹·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢±¦¼ê¤Çº¸Éª¤ò²¡¤µ¤¨¤ÆÄË¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ë°ú¤ÍÈ¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¼£ÎÅ¸å¤ËÂÇÀÊ¤ØÌá¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼Â³¹Ô¡£2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î3µåÌÜ¤ò¶õ¿¶¤ê¤·¤Æ»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢Ä¾¸å¤Î4²ó¤«¤éÁýÅÄÂç¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤³¤ÎÆü1·³ºÆ¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¿Í¡¦±ºÅÄ¤¬ÆóÎÝ¼éÈ÷¤Ø¡£ÁýÅÄÂç¤Ï3²ó¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£