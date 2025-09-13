◇プロボクシング世界スーパーミドル級4団体タイトルマッチ 統一王者 サウル・”カネロ”・アルバレス(メキシコ)＜12回戦＞WBAスーパーウエルター級王者 テレンス・クロフォード(米国)（2025年9月13日 米ネバダ州ラスベガス アレジアント・スタジアム）

世界4階級制覇王者同士のビッグマッチ、サウル・”カネロ”・アルバレス（35＝メキシコ、63勝39KO2敗2分け）―テレンス・クロフォード（37＝米国、41勝31KO）は13日（日本時間14日）、6万5000人収容のラスベガスのアレジアント・スタジアムで行われる。スーパーミドル級4団体統一王者のカネロに、WBA世界スーパーウエルター級王者のクロフォードが2階級上げて挑む構図。クロフォードは勝てば男子史上初の3階級での4団体王座統一を達成するが、リングに上がった瞬間にスーパーウエルター級王座は剥奪される。

12日（同13日）の前日計量は2人ともリミットの168ポンド（約76.20キロ）を下回る167.5ポンド（約75.98キロ）でクリア。ラスベガスのフォンテンブローで行われた興行全体の計量はメディアに公開されたが、2人だけは別室で非公開だった。主催者は理由を説明しなかった。

同日夜にはT―モバイル・アリーナで一般公開セレモニー計量が無料で開かれた。パフォーマンスの計量を終えると、カネロがクロフォードに歩み寄ってフェースオフ。約10秒間、クールに顔を付き合わせた両者は、それぞれガッツポーズでアピールした。クロフォードは“リアル”計量後に大量の水を摂取したとみられ、カネロよりも大きく見えた。

米リング誌選定のパウンド・フォー・パウンド（PFP、全階級を通じての最強ランキング）はクロフォードが3位で、カネロが8位。海外ブックメーカーのオッズはカネロ勝利が1.57〜1.62倍、クロフォード勝利が2.28〜2.5倍と、カネロが有利とみられている。