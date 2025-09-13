やくみつる、″愛車”買い替え→心境に変化 “意固地なこだわり”やめて「こんな便利な乗り物があったのか」
漫画家のやくみつる（66）が13日、TBSラジオ『土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送』（毎週土曜 前9：00）に出演。自身の愛車について言及した。
やくは、この日のメールテーマ「買い替えて大成功・大失敗」について聞かれると、「3年くらい前に“終（つい）の車”ということで、軽自動車に変えたんですけど…」と切り出し、「楽だわ〜。こんな取り回しのしやすい、こんな便利な乗り物があったのかと」と絶賛し、「それまでに比べてかえって外出が増えました」と伝えた。
続けて「好んで路地に入っていくわけではないけど、目的地によってはかなり狭いところを入っていかないといけない場合もあるので、そんな時に『前の車だったらここ切り返さなきゃ、切り返しても無理か…』とそんな感想を漏らしてますんでね。それくらい便利」と絶賛。
「しかもバックモニターみたいなのがついてる。パーキングブレーキもボタン一つだったり」と装備にも感動。「しかもオートマだしね。それまでずっとマニュアルだったんですけど、初めてオートマ乗ったんです。意固地になって、あんなしちめんどくさい…」と話し「後ろがスライドドアだし。高速とか走んないですけど、買い替えるなら軽だなと」と話した。
