工藤静香、りんごが実る庭を披露「なんて素敵な暮らし」「リンゴまでお庭にあるなんて」
歌手の工藤静香（55）が13日、自身のインスタグラムを更新。庭に実ったりんごを披露した。
【写真】「なんて素敵な暮らし」工藤静香がりんごが実る庭を披露 ※4.5枚目
工藤は「結局、藤の花は咲きませんでした」と切り出し、写真と動画をアップ。今年は庭の藤の花が咲かなかったそうで、「お豆みたいなやつができたときにすぐ切り取ったんだけどなぁ。やっぱりほっといたほうがよかったのかなあ」「残念でした。ガーン」と自撮り動画で伝えた。
「まぁ、来年に期待しよう！」と切り替え、次は庭に実ったりんごを紹介。「赤くなって、気がついたら腐っていたりして…」と実をつけたりんごの木を披露した。工藤は収穫したりんごをその場でかじり、「甘い、おいしい！」とうれしそうに伝えた。
ファンからは「お庭素敵」「リンゴまでお庭にあるなんてすごい」「林檎が育つなんてしぃちゃんの愛情が凄いです」「なんて素敵な暮らし」「庭の手入れから、お料理、お仕事とエネルギッシュにこなすのが本当に尊敬しかない」などのコメントが寄せられている。
【写真】「なんて素敵な暮らし」工藤静香がりんごが実る庭を披露 ※4.5枚目
工藤は「結局、藤の花は咲きませんでした」と切り出し、写真と動画をアップ。今年は庭の藤の花が咲かなかったそうで、「お豆みたいなやつができたときにすぐ切り取ったんだけどなぁ。やっぱりほっといたほうがよかったのかなあ」「残念でした。ガーン」と自撮り動画で伝えた。
「まぁ、来年に期待しよう！」と切り替え、次は庭に実ったりんごを紹介。「赤くなって、気がついたら腐っていたりして…」と実をつけたりんごの木を披露した。工藤は収穫したりんごをその場でかじり、「甘い、おいしい！」とうれしそうに伝えた。
ファンからは「お庭素敵」「リンゴまでお庭にあるなんてすごい」「林檎が育つなんてしぃちゃんの愛情が凄いです」「なんて素敵な暮らし」「庭の手入れから、お料理、お仕事とエネルギッシュにこなすのが本当に尊敬しかない」などのコメントが寄せられている。