¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡ÙÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡ª8¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤«¤é´é¤ò½Ð¤¹ÆóµÜÏÂÌé
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆóµÜ¤À¤¬¡¢¸½¾õ¤Ç¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£Íò¤Ç2019Ç¯¤ËÁ´¹ñ²ó¤Ã¤¿°ÊÍè¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Í¡£°¦ÃÎ¡¢Ê¡²¬¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¤½¤¦¤À¤·¡£²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¡£¤Ê¤Ä¤«¤·¤¯¡¢´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡º£¸å¤â³ÆÃÏ¤Ç¤Î¼Â»Ü¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢SUPER EIGHT¤Î²£»³Íµ¤¬11Æü¡¢Âçºå¡¦¡ÖEXPO ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÖMatsuri¡×¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø²£»³ËüÇî¡Ù¤ò¡¢Âç±«¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍð¤ì¤«¤é·çÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢Ìµ»ö¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£²£»³¡¢¤¿¤É¤êÃå¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¤¢¤ì¸«¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤â¡Ë0¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£²£»³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²£»³²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤ä¤ì¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ê¼«Ê¬¤¬ÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤é¡Ë¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦KOTAKE CREATE»á¤¬Ã±ÆÈ¤Ç³«È¯¤·¡¢Îß·×170Ëü¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤òµÏ¿¤·¤¿¿Íµ¤¥²¡¼¥à¤¬¸¶ºî¡£Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¤¹¤ëÃÏ²¼ÄÌÏ©¤Ç¡È°ÛÊÑ¡É¤ò¸«È´¤¡¢Ã¦½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥¹¥ê¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢MC¤Ï¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤ÏÆóµÜ¤Ò¤È¤ê¤Ç40Ê¬¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
