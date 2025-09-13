Awesome City Club、10周年記念ライブハウスツアー初日盛況。映画主題歌「ファンファーレ」も初披露
Awesome City Club のデビュー10周年記念全国ライブハウスツアー＜Awesome Talks Live House Tour 2025-26＞のツアー初日が渋谷WWWにて行われた。
約1年ぶりとなる今回のワンマンツアーは台湾を含む全国10ヶ所でのツアーとなっている。開演の19時になると、SEと共にメンバーが登場。大きな歓声に迎えられ「Children」でライブがスタートした。
10周年を記念するライブらしくここ最近では披露していなかった楽曲から、10周年10作連続リリース企画で配信した新曲「STEP !」「journey」など新旧織り交ぜた内容でライブは進んでいった。
PORINはMCで「メンバーがやりたい！と思った曲を全部入れたので、最近のライブでは演奏していなかった懐かしい曲も披露します」とコメント。
10周年という節目に歩んできた道のりと、いまのバンドのテンションが詰まった内容で、各曲のイントロが響くたびに観客を引き込み、会場を大いに盛り上げていた。
atagiからは「おかげさまで10周年を迎えました！本当に色んなことがあった10年でしたが、こうやって皆さんと一緒に迎えられて嬉しいです。10作連続リリースや、ツアーなどまだまだ続きますが一緒に10周年楽しんでいきましょう！」と感謝の気持ちを会場のファンに伝えた。
ライブも終盤になり、この日フルでは初となる映画『トリツカレ男』の主題歌「ファンファーレ」を披露し会場全体に広がる多幸感の中ライブ本編は終了。
アンコールではatagiから「10周年本当にありがとうございました！また東京には1月29日に戻ってきますので遊びにきて下さい！」と追加公演となるツアーファイナルで東京に戻ってくることをファンと約束し、ツアー初日を締めくくった。
ツアーはこの後来年の1月までに札幌、台湾、福岡、広島、石川、宮城、大阪、愛知、そしてファイナルの東京 EBISU LIQUIDROOMまで続いていく。
「journey」
配信リンク：https://acc.lnk.to/journey
ミュージックビデオ：https://youtu.be/oadIvnphnQA
＜Awesome Talks Live House Tour 2025-26＞
日程：2025年9月12日（金）
場所：東京 Shibuya WWW
時間：開場18:00 / 開演19:00
日程：2025年9月27日（土）
場所：北海道 近松
時間：開場17:30 / 開演18:00
日程：2025年10月5日（日）
場所：台湾 THE WALL
時間：※近日発表
日程：2025年10月13日（月・祝）
場所：福岡 BEAT STATION
時間：開場17:30 / 開演18:00
日程：2025年11月23日（日）
場所：広島 SECOND CRUTCH
時間：開場17:30 / 開演18:00
日程：2025年12月20日（土）
場所：石川 金沢AZ
時間：開場17:30 / 開演18:00
日程：2026年1月9日（金）
場所：宮城 仙台MACANA
時間：開場18:30 / 開演19:00
日程：2026年1月11日（日）
場所：大阪 梅田CLUB QUATTRO
時間：開場17:00 / 開演18:00
日程：2026年1月12日（月・祝）
場所：愛知 名古屋CLUB QUATTRO
時間：開場17:00 / 開演18:00
追加公演
日程：2026年1月29日（木）
場所：東京 EBISU LIQUID ROOM
時間：開場18:00 / 開演19:00
・チケット ※台湾公演を除く
一般チケット ￥6,600 (税込)
U-22チケット ￥4,400 (税込)
▼一般発売 ※台湾公演を除く
イープラス https://eplus.jp/acc/
チケットぴあ https://w.pia.jp/t/awesomecityclub-tour/
ローソンチケット https://l-tike.com/awesomecityclub/
▼台湾公演
チケット VIP券 NT$2,100、一般前売り券 NT$1,600、当日券 NT$1,800
プレイガイド KKTIX、全家便利商店FamiPort
発売 https://gutspromotion.kktix.cc/events/3ea712a0
主催 Guts Promotion
問い合わせ gutspromotion@gmail.com
