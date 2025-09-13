¡¡ÊÒÂ­Ìó3Ê¬¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤Î¼ç¤ÊÉôÊ¬¤òÀ½Â¤¤Ç¤­¤ë¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú±ÇÁü¡ÛÀ½Â¤¤ÎÍÍ»Ò

¡¡¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¡¼¥à¤ËÁõÃå¤·¤¿Â­·Á¤Ë¼ù»é¤ò¿á¤­ÉÕ¤±¡¢Ç®¤ò²Ã¤¨¤Æ¸Ç¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¹Ã¤ÎÉôÊ¬¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¿§¤ä¥í¥´¤ò¤Ä¤±¤Æ´°À®¡£ÃÍÃÊ¤Ï4Ëü4000±ß¤Ç¤¹¡£

¡¡¡Ö¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤ÎÀ½ºî¤Ë¤ÏÄÌ¾ï¡¢2½µ´ÖÄøÅÙ¤«¤«¤ë¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤ÇË¥À½¤äÀÜÃåºÞ¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ì¤Ä¤Î¹©Äø¤Çºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤¿¤á¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤òºï¸º¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥·¥å¡¼¥º¤Ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¡Ö¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¡×¤ÎÆâÉô¤ò¶õÆ¶¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃåÃÏ¤Î¾×·â¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡³«È¯¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï½¾Íè¤ÎÀ½ÉÊ¤ÈÂÑµ×À­¤ÏÊÑ¤¨¤º¤Ë¡¢½Å¤µ¤ò1Â­170g¤ÈÌó3Ê¬¤Î2¤Ë¤Ç¤­¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤â¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï1200²¯±ß°Ê¾å¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°¿Í¸ý¤¬²£¤Ð¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢´Ä¶­°Õ¼±¤Î¹â¤¤ÁØ¤Î¼ûÍ×¤ò¼è¤ê¹þ¤àÆ°¤­¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë