ÊÒÂ3Ê¬¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤Î¼ç¤ÊÉôÊ¬¤òÀ½Â¤ ÃÍÃÊ¤Ï4Ëü4000±ß
¡¡ÊÒÂÌó3Ê¬¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤Î¼ç¤ÊÉôÊ¬¤òÀ½Â¤¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¡¼¥à¤ËÁõÃå¤·¤¿Â·Á¤Ë¼ù»é¤ò¿á¤ÉÕ¤±¡¢Ç®¤ò²Ã¤¨¤Æ¸Ç¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¹Ã¤ÎÉôÊ¬¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¿§¤ä¥í¥´¤ò¤Ä¤±¤Æ´°À®¡£ÃÍÃÊ¤Ï4Ëü4000±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤ÎÀ½ºî¤Ë¤ÏÄÌ¾ï¡¢2½µ´ÖÄøÅÙ¤«¤«¤ë¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤ÇË¥À½¤äÀÜÃåºÞ¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ì¤Ä¤Î¹©Äø¤Çºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤òºï¸º¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥·¥å¡¼¥º¤Ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¡Ö¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¡×¤ÎÆâÉô¤ò¶õÆ¶¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃåÃÏ¤Î¾×·â¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³«È¯¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï½¾Íè¤ÎÀ½ÉÊ¤ÈÂÑµ×À¤ÏÊÑ¤¨¤º¤Ë¡¢½Å¤µ¤ò1Â170g¤ÈÌó3Ê¬¤Î2¤Ë¤Ç¤¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤â¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï1200²¯±ß°Ê¾å¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¿Í¸ý¤¬²£¤Ð¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢´Ä¶°Õ¼±¤Î¹â¤¤ÁØ¤Î¼ûÍ×¤ò¼è¤ê¹þ¤àÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë