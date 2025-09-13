¡Úµð¿Í¡Û ÁýÅÄÂçµ±¤¬º¸ÏÓ¤òÄË¤á¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¡¡¶õ¿¶¤ê¤·¤¿ºÝ¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê£±£³Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÁýÅÄÂçµ±ÆâÌî¼ê¤¬¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢ÅÓÃæ¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡£²»î¹çÏ¢Â³¤Ç¡Ö£¸ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡££³ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£³²ó£²»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤À¡££±¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¹â¶¶¤Î¿¿¤óÃæÄã¤á¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ò¶õ¿¶¤ê¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢º¸¼ê°ìËÜ¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¥¹¥ë¡¼¤ò¤È¤ë¤«¤¿¤Á¤È¤Ê¤êº¸ÏÓ¤òÄË¤á¤¿¡£°ì»þ¡¢¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ç¼£ÎÅ¸å¤Ë¡¢¥×¥ì¡¼¤òºÆ³«¤·¤Æ¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ç¼óÇ¾¿Ø¤È¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢£´²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤éÅÓÃæ¸òÂå¡£ÆóÎÝ¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆü£±·³¾º³Ê¤·¤¿±ºÅÄ½ÓÊåÆâÌî¼ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£