¡Öºë¶Ì¤È°ñ¾ë¤òÄ¾·ë¤¹¤ëÆÃµÞ¡×¤¤¤è¤¤¤è±¿Å¾¡ª Àî±Û¤«¤é¿å¸Í¤Þ¤Ç¾è¤ê´¹¤¨¤Ê¤· Æî±ÛÃ«¤Ë¤âÄä¼Ö
Î×»þÆÃµÞ¡Ö²Æ¤Î³¤ÉÍ¸ø±àÀî±Û¹æ¡×¤¬±¿Å¾
¡¡JRÅìÆüËÜ¤Ï2025Ç¯9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Àî±Û±Ø¤È¾¡ÅÄ±Ø¤ò·ë¤ÖÎ×»þÆÃµÞ¡Ö²Æ¤Î³¤ÉÍ¸ø±àÀî±Û¹æ¡×¤ò±¿Å¾¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤¬¡Öºë¶Ì¤È°ñ¾ë¤òÄ¾·ë¤¹¤ëÆÃµÞ¡×¤Î±¿Å¾»þ¹ï¤ÈÄä¼Ö±Ø¤Ç¤¹
¡¡¤³¤ÎÎó¼Ö¤Ïºë¶Ì¥¨¥ê¥¢¤«¤é¡¢´Ý¡¹¤È¤·¤¿¡ÖÎÐ¥³¥¥¢¡×¤¬³Ú¤·¤á¤ë¹ñ±Ä¤Ò¤¿¤Á³¤ÉÍ¸ø±à¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ËÊØÍø¤ÊÎó¼Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Äê´üÎó¼Ö¤Ç¤ÏÆÃµÞ¼ÖÎ¾¤¬ÆþÀþ¤·¤Ê¤¤Àî±ÛÀþ¤ËÆÃµÞ¼ÖÎ¾¤¬¾è¤êÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Ää¼Ö±Ø¤ÏÀî±Û¡¢ÂçµÜ¡¢Æî±ºÏÂ¡¢Æî±ÛÃ«¡¢µÈÀîÈþÆî¡¢¿å¸Í¡¢¾¡ÅÄ¤Ç¤¹¡£¼ÖÎ¾¤ÏE653·Ï¤Î7Î¾ÊÔÀ®¤Ç¡¢Á´¼Ö»ØÄêÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢10·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤â¡¢Àî±Û±Ø¤È¾¡ÅÄ±Ø¤ò·ë¤ÖÎ×»þÆÃµÞ¤Î±¿¹Ô¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö³¤ÉÍ¸ø±à¥³¥¥¢Àî±Û¹æ¡×¤È¤·¤Æ±¿Å¾¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£