µð¿Í¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡Ö¤Ä¤Ê¤°µ¤»ý¤Á¤Ç¡×º¸Íã¥Ý¡¼¥ëÄ¾·â¤Î8¹æ2¥é¥ó¡ª¡¡¹â¶¶ÍÚ¿Í¤È¤Ïº£µ¨5ÂÇ¿ô5°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê2025Ç¯9·î13Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê28¡Ë¤¬13Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Çµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ê¤ë8¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡5ÈÖ¤ËÆþ¤ê¡¢17»î¹çÏ¢Â³¡¢º£µ¨58ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯¡£4¡½3¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó1»àÆóÎÝ¤ÇÆþ¤Ã¤¿Âè2ÂÇÀÊ¤ÇÁê¼êÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦¹â¶¶¤«¤éº¸Íã¥Ý¡¼¥ëÄ¾·â¤Î8¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥É¤ò3ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡´ßÅÄ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ï10Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþD¡Ë°ÊÍè2»î¹ç¤Ö¤ê¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥×¥í½é¤Î4ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿8·î30Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÈÆ±¤¸ÀèÈ¯¡¦¹â¶¶¤«¤éÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à3ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤â½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Çº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¼¡ÂÇ¼Ô¡¦Ãæ»³¤ÎµÕÅ¾ËþÎÝ¥¢¡¼¥Á¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç¹â¶¶¤È¤Ïº£µ¨5ÂÇ¿ô5°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§´ßÅÄ¡¡¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤°µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£ÄÉ²ÃÅÀ¤ò¼è¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¸å¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£