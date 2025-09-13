女優の有村架純（32）が12日日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜午後11時）に出演。芸能界に入ったきっかけを明かした。

有村が出演した映画「ビリギャル」などの土井裕泰監督、NHK連続テレビ小説「ひよっこ」などの黒崎博監督に番組が事前取材。MCのKis−My−Ft2藤ケ谷太輔（38）が「おふたりとも言ってたのが（有村は）腹が据わってるっていうか…」と伝えると、有村は「フフフ…うん」とうなずいた。

そしてMCの笑福亭鶴瓶（73）が「それは、でもこの世界入る前から腹据わってんねやろ？」と聞くと、「私は学生の頃は、もう人前に立つのも嫌でしたし…」と明かし、驚きの声が上がった。そして藤ケ谷が「そこから表現をしたいって、どういうきっかけで？ どう、この芸能界に入ってきたんですか？」と尋ねた。

すると有村は「私も何でだろうって…思うんですけど。中学校3年生の時に、当時、学園もののドラマがたくさんあったんですよね。で、自分と年が近い方達が別の世界で生きているって、どういうことなんだろう？っていう。好奇心というか、興味で。お芝居って面白いのかな？ 楽しそうだなっていうところから入りました」と明かした。