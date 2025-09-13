俳優で歌手福山雅治（56）が12日、フジテレビ系の特別番組「タビフクヤマ」（午後9時）に出演。歌手デビューしたときのキャッチコピーを恥ずかしそうに振り返った。

デビュー前に通っていた東京・世田谷区のアミューズスタジオから芸能界での思い出の地となる神奈川・横浜をドライブしてめぐる旅の序盤で、同行したリリー・フランキーから「あれ、当時はまだデビューのときに、キャッチコピー付けられていた時代？」と聞かれ「はい、キャッチコピーありました」と返して「福山雅治、『追憶の雨の中』デビュー キャッチコピー イナカモン、バイ。」と話した。

福山の真後ろに乗車していた満島真之介が「アハハハ…バイもついているんスか、ちゃんと」とのけぞった。福山は「はい。カタカナで『イナカモン、バイ。』…でも正直、嫌だなと思いましたね。これなんの意味があるんだろ、って」と話した。

リリーは「完全に浴衣着てさ、下駄履いて、犬1匹連れてきたみたい」とイメージを語った。福山は「オイは西郷どんです。西郷どんでおあす」とアドリブで返した。リリーは「みんなね、九州の人に偏見があるのよ」とフォローした。福山は「偏見ですよ」とつぶやいた。