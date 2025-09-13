¡Úµð¿Í¡Û´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡¢º¸Íã¥Ý¡¼¥ëÄ¾·â£²¥é¥ó¤Ç²£Àî¤ò¶¯ÎÏ±ç¸î¡Ä¥ê¡¼¥É¤ò£³ÅÀ¤Ë¹¤²¤ë
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê£±£³Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿ÍÂÇÀþ¤¬½øÈ×¤«¤é°ìÈ¯¹¶Àª¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£µ¨£²¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿²£Àî³®Åê¼ê¤¬º´Æ£µ±ÌÀ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç£³ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿½é²ó¤ËÂçµÕ½±¡£ºå¿ÀÀèÈ¯¤Î¹â¶¶ÍÚ¿ÍÁê¼ê¤Ë£²»à¸å¡¢Àô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¤¬¹â¶¶¤Î¼ººö¤Ç½ÐÎÝ¡£²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¤¬º¸Á°ÂÇ¤Ç£²»àËþÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¤¬£±£´£¸¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂª¤¨¡¢±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡£Ãæ»³¤Î¥×¥í½é¤ÎËþÎÝÃÆ¤Ç°ìµ¤¤ËµÕÅ¾¤·¤¿¡£
¡¡²£Àî¤¬£³²ó£²»à¸å¡¢º´Æ£µ±¡¢Âç»³¤ËÏ¢ÂÇ¤òµö¤·¤Æ¤Î°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£±»à¸å¡¢²¬ËÜ¤¬±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¡£Â³¤¯´ßÅÄ¤¬º¸Íã¥Ý¡¼¥ëÄ¾·â¤Î£²¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢£¶¡½£³¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£
¡¡´ßÅÄ¤Ï¡Ö¼¡¤Ë·Ò¤°µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£ÄÉ²ÃÅÀ¤ò¼è¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¸å¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
