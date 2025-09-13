·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡¢·èÀïCM¡Ö²æºÊÁ±°ïvsàÖ³Ù¡×¤ò¸ø³«
(C)¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦ufotable
¸½ºß¸ø³«¤Î¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿CM¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù·èÀïCMÂè3ÃÆ¡Á²æºÊÁ±°ïvsàÖ³Ù¡Á
¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Ï¡¢½¸±Ñ¼Ò¥¸¥ã¥ó¥× ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹1´¬¡Á23´¬¤ÇÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô2²¯2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¤Ë¤è¤ëÌ¡²èºîÉÊ¤¬¸¶ºî¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ïufotable¡£
²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç©Æ¦»Ò¡ÊÇ©¤Ï¡Ö¥Í¡Ü¼¤¡×¤¬Àµ¤·¤¤É½µ¡Ë¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡¢¡Ôµ´»¦Ââ¡Õ¤ØÆþÂâ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ëËÜºî¤Ï¡¢2019Ç¯4·î¤è¤ê¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×ãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤ò³«»Ï¡¢2020Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤ò¸ø³«¡¢2021Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Í·³ÔÊÔ¡Ù¤òÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡£2023Ç¯2·î¤è¤ê¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¾å±Ç¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¾å¸¹½¸·ë¡¢¤½¤·¤ÆÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤¤Ø¡Ù¤ò³«ºÅ¡¢4·î¤è¤ê¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×ÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡Ù¤òÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤·¡¢2024Ç¯2·î¤«¤é¤ÏÁ°ºî¤òÄ¶¤¨¤ë145°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¾å±Ç¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×å«¤Î´ñÀ×¡¢¤½¤·¤ÆÃì·Î¸Å¤Ø¡Ù¤ò³«ºÅ¡¢5·î¤è¤ê¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ãì·Î¸ÅÊÔ¡Ù¤òÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤ò»°Éôºî¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¤¬£··î£±£¸Æü¤è¤ê¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤¿¡£