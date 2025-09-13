°ËÅì»ÍÏ¯¡Ö»ä¤È¤·¤Æ¤Ïº¤¤ë¡×µÈÅÄ¾ÈÈþ¥¢¥Ê¤Î³èÆ°µÙ»ß¤Ë¿´¶ÅÇÏª¡¡¥é¥¸¥ª·çÀÊ¤Ë¡ÖÁá¤¯Ìá¤Ã¤Æ¤³¡¼¤¤¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°ËÅì»ÍÏ¯¡Ê88¡Ë¤¬13Æü¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡Ö°ËÅì»ÍÏ¯ µÈÅÄ¾ÈÈþ ¿ÆÉã¡¦Ç®°¦¡×¡ÊÅÚÍË¸å3¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸½ºßÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎµÈÅÄ¾ÈÈþ¡Ê74¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢¶¦¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëµÈÅÄ¤ÎÉÔºß¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤¢¤ì¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤À¤è¡© ¥È¥¤¥ì¤«¡©¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯»ä¤È¤·¤Æ¤Ïº¤¤ë¤ó¤À¤è¡£Ç¯Îð¤Ï¤«¤Ê¤ê»ä¤ÎÊý¤¬ÀèÇÚ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¥é¥¸¥ª¤È¤·¤Æ¤ÏÂçÀèÇÚ¤À¤«¤é¤¤¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ê¤Î¡£¤Ê¤ó¤«¤¢¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¤È²¿¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡×¤ÈµÈÅÄ¤Î°ÎÂç¤µ¤Ë¿¨¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÁá¤¯Ìá¤Ã¤Æ¤³¡¼¤¤¡ª¡×Í¥¤·¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ïº£·î9Æü¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÆþ±¡¤·¡¢°ìÄê´ü´Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤È½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÉÂ±¡¤ÇÎÅÍÜÃæ¤Ç¡¢³èÆ°ºÆ³«»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£