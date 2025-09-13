³ÚÅ·¥Ü¥¤¥È¤¬ÀèÀ©¤Î11¹æ2¥é¥ó¡¡143»î¹ç´¹»»¤Ç32È¯¥Ú¡¼¥¹
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡³ÚÅ·¡½¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯9·î13Æü¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡³ÚÅ·¤Î¥ë¡¼¥¯¡¦¥Ü¥¤¥ÈÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤¬¡¢½é²ó2»à°ìÎÝ¤Ç¡¢¥µ¥â¥ó¥º¤Î143¥¥íÄ¾µå¤òÃæ·ø±¦¤Ë±¿¤ÖÀèÀ©¤Î11¹æ2¥é¥ó¡£¡ÖÁñ»Ê¤ÎÁ°²óÅÐÈÄ»þ¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«±ç¸î¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂÇ¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡£¼¡¤ÎÂÇÀÊ¤â´èÄ¥¤ë¤è¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡20Ç¯¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤Î¥Ü¥¤¥È¤Ï6·î24Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¡£7·î2Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤¬49»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤ÎËÜÎÝÂÇ¿ô¤ò¿¤Ð¤·¡¢143»î¹ç´¹»»¤Ç¡¢32È¯¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£