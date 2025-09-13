YOSHIKI¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤ËÃé¹ð¡ÖËÜÅö¤Ë¿É¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ä¼«Ê¬¤Ï3ÅÙ·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡X JAPAN¤ÎYOSHIKI¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤Ë¤¢¤ë¡ÈÃé¹ð¡É¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±«¡×¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¡¦¥Ô¥¨¡¼¥ëÃæÌî¤Ï¡ÖÁ®µ±°ÅÅÀ¤¬²¿ÅÙ¤«µ¯¤¤¿¤«¤é¡¢Ç¾¿À·ÐÆâ²Ê¤Ø¡£¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢Ç¾¤ÏåºÎï¤Ç¥»¡¼¥Õ¡£¤¿¤À¤·¡¢¼ó¥¬¥¿¥¬¥¿¤Ê¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¼ã¤¤¥É¥é¥Þ¡¼¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Î¤È¤Æ¬¿¶¤ê²á¤®¤Ê¤¤±éÁÕ¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤µ¤¤¡£·ò¹¯¤¬ºÇÍ¥Àè¤À¡£ÌóÂ«¤À¤¾¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¤ÆYOSHIKI¤Ï¡Ö¼ó¤Î¼ê½Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¿É¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¤½¤ì¤ò3ÅÙ·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥É¥é¥Þ¡¼¤ò´Þ¤á¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥®¥ó¥°¤Ï¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£