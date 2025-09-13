タレントの上原さくらが12日に自身のアメブロを更新。夕食で訪れたパスタ専門店『ジョリーパスタ』でお気に入りのメニューがなくなっていたことを明かした。

この日、上原は『ジョリーパスタ』を訪れたことを明かし「私が大好きだった明太子と高菜の和風スパゲッティがなくなってた」と報告。「更にいうと、その次に好きだった明太子とかエビののったクリームスープスパゲッティもなくなってた」「更に更に!!いつもパスタと一緒に注文していたチーズのピザのスモールサイズもなくなってたのよ」と立て続けに説明した。

続けて「私の好きなトップ3が1度に消えてしまったせいで動揺してしまい、娘に分けてあげられないペペロンチーノにしちゃった」と注文した品について言及。その後「帰ってきてデザートで食べた梨が今年1甘くて、そこでようやく笑顔になれました。笑」と明かした。

また、娘について「今夜もテーブルの下の『自分のお家』で寝るんだそうです」と就寝時の様子を説明。「体が痛くないんだからすごい」といい「私が床に毛布を重ねただけで寝たら、2時間で腰とか痛くなって起きると思う」と心境をつづった。