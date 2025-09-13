料理研究家の桜井奈々が12日に自身のアメブロを更新。歯科治療が延期になったことに加え、役所での手続きにも不備があったことを明かした。

【画像】料理研究家・桜井奈々、沖縄旅行での家族3ショット

この日、桜井は「脱。仮づけ前歯5本生活 結論から言うと、、まさかの、、本づけ。見送り」と報告。延期の理由について「先月と先週、、緊急的に歯科にかけこみ応急処置でつけていただいましたが、、別々の時期に別々の場所で違うセメントでつけてしまったことにより、、歯茎の状態があまりよくなくなっちゃったみたい」（原文ママ）と説明した。

続けて「応急処置していただいた歯医者さんは悪くないですよ こればかりは仕方ない」と述べつつ「再び前歯休業中になりました」とコメント。「噛み切るの禁止 9月連休多し、、気をつけなきゃ」といい「仮づけ前歯5本生活 延長、、三週間」と期間を明かした。

また「お役所に委任状持って娘の手続きに行った」ことも報告するも「委任状に不備がありやり直し また来週！」と手続きができなかったと説明。「見直したはずが、、、ふし穴だった ポンコツ炸裂で帰宅。ムダにクタクタ笑」と疲れた様子でつづり、ブログを締めくくった。