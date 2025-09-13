＜再婚男性は子が欲しい＞姉に新彼！結婚相手を選んだ理由を聞くと…「実績あるから」【第2話まんが】
私はハルミ。そろそろ結婚を視野に入れた彼氏・ケイジがいますが、今は実家で暮らしています。実家にはシングルマザーの姉・アキナもいて、姉の子どもララと両親、5人で住んでいます。そんな姉が「結婚を前提にお付き合いしてほしい」と職場の取引先のコウタロウさんに申し込まれたそうです。ララのこともあるし、私に一度会ってほしいと言われ、彼氏と4人で顔を合わせました。
私がケイジを連れて行ったのは、彼が社交的だからです。コウタロウさんも社交的で、話は結構盛り上がったし、打ち解けたと思います。そこで、姉がお手洗いに立ったタイミングで、コウタロウさんに姉の好きなところを聞いてみることにしました。のろけ話でも聞きたいな、後で姉に教えてあげて照れる姉の顔が見たいな、そう思っていたのですが……。
姉たちと別れたあとも、私は先ほどのコウタロウさんの言葉がぐるぐると頭のなかをまわっています。姉に対するのろけ話を聞くつもりだった私にとって、コウタロウさんの口から出た「実績」という言葉は、とても衝撃的でした。
コウタロウさんは、物腰もやわらかで社交的だし、結婚する人の条件としてはぴったりだと思います。
ララのことも大切にしてくれそうだし、とてもいいと思ったのです。
しかし姉のどんな部分を好きになったのかという問いに「実績があるところ」だという答えに驚きました。
コウタロウさんは子どもがほしくて前妻と別れているので、子どもを産んだ実績のある姉がいいと思ったというのです。
それって……どうなんだろうと、なんだかモヤモヤしてしまいました……。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
