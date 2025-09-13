¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û¡Ö¥ì¥×¥ê¥«¥¥ã¥Ã¥×¡¡Âëº×¡¡SUMMER¡¡BOOST¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥È¡Ë¡×
¡¡º£½µ¤Ï¡Ö¥ì¥×¥ê¥«¥¥ã¥Ã¥×¡¡Âëº×¡¡SUMMER¡¡BOOST¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥È¡Ë¡×¡ÊÀÇ¹þ¤ß5,500±ß¡Ë¤ò3¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ®»Ö¤È¹âÍÈ´¶¤òÉ½¤¹ÎÏ¶¯¤¤¥«¥Á¥É¥¥ì¥Ã¥É¤ò¥Ù¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¡ÖÂëº×¡¡SUMMER¡¡BOOST¡¡2025¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¡¡5ÀïÁ´¾¡¤òµÏ¿¤·¤¿¥«¥Á¥É¥¥ì¥Ã¥É¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸å²¡¤·¡¢Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡¡¢¨¥Ð¥¤¥¶¡¼¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¡¡±þÊç¤ÎÄùÀÚ¤Ï9·î19Æü¤ÎÀµ¸á¤Ç¤¹¡£±þÊç¤Ï¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ°ì²ó¤Þ¤Ç¡£Æó²óÌÜ°Ê¹ß¤Î±þÊç¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È¯É½¤ÏÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡½ªÈ×Àï¤Ï¡ÖPS¡ª¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡9·î17Æü¤«¤é¤ÏºÆ¤ÓÁª¼ê¤â¥«¥Á¥É¥¥ì¥Ã¥É¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤Àï¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢9·î20Æü¤«¤é23Æü¤Þ¤Ç¤Î4»î¹ç¤Ï¡¢Æþ¾ì¼ÔÁ´°÷¤ËT¥·¥ã¥Ä¤ä¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¥«¥Á¥É¥¥ì¥Ã¥É¤Î±þ±ç¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Áª¼ê¤â¥Õ¥¡¥ó¤âÃ¯¤â¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤ÊPS¡ª¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡¡¾Ü¤·¤¯¤Ï½ªÈ×ÀïÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¸¡º÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£