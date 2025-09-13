¡ÖÄÁ¤·¤¯Â¤¬¡Ä¡×°½À¥¤Ï¤ë¤«àÊÌ¿Íµéá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤¦¤Ê¡×¡Ö¤Ê¤ó¤¿¤ëÈþÂÜ¡×¡ÖÀ¨¤¹¤®¡×
¡¡¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤½÷Í¥¤¬SNS¤ÇÊÌ¿Íµé¤Î¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡»¨»ï¡ÖÈþÅªGRAND(¥°¥é¥ó)¡×(¾®³Ø´Û)¤Ø¤Î·ÇºÜ¤ò¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¹ðÃÎ¤·¤¿¤Î¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡£
¡¡¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î³×¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥³¡¼¥È¤òÃå¤¿°½À¥¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤ÇÈ±¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¼ã¡¹¤·¤¤¥Ü¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£¥³¡¼¥È¤«¤é¥¹¥é¥ê¤ÈÀ¸Â¤ò¿¤Ð¤·¡¢¸«¤ë¼Ô¤¬¥É¥¥ê¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤¦¤Ê¡¡ÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ê¹¥ÎÉ¤¯¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖÀ¨¤¹¤®¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È´¶¤¸¤¬°ã¤¦¡×¡ÖÄÁ¤·¤¯¤ª¸æÂ¤¬¡×¡ÖÂ¸ºß´¶¤¢¤ë¥ì¥¶¡¼¤È¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö20Âå¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ï¤¡¤ª¡¡¤Ê¤ó¤¿¤ëÈþÂÜ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£