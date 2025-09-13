人気モデル・ぴょな、タトゥー際立つタンクトップ姿「かっこいい」「新鮮」の声
【モデルプレス＝2025/09/13】モデルのぴょな（PyunA.）が12日、自身のInstagramを更新。最近ハマっているプロフィール帳について語り、タンクトップ姿でメガネをかけた新鮮な姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】ぴょな、数カ所にタトゥー
ぴょなは「最近ハマっている事は小学生の頃に流行ったプロフィール帳です」と懐かしのアイテムに夢中になっていることを告白。「大人になってから書いたり皆に書いてもらうと面白すぎて本当に楽しいので、かなりオススメです」と伝えた。投稿された写真は、ブラックのタンクトップにメガネを合わせたカジュアルなスタイルで、腕に施されたタトゥーも印象的である。
この投稿に、ファンからは「ギャップすごい」「かっこいい」「プロフィール帳懐かしい」「新鮮」「知的で素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
