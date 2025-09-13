ÀÐÇË¼óÁê¤ÏÀï¸å80Ç¯¡Ö¸«²ò¡×¤ò¤¤¤Ä½Ð¤¹¤Î¤«¡© Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï9.18¤ËÈ¿Æü´¶¾ðÇúÈ¯¤Î·üÇ°
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î¹²¤¿¤À¤·¤µ¤Ë¥«¥¾Ã¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¥¦¥ä¥à¥ä´¶¤¬Éº¤¦¡£ÀÐÇË¼óÁê¤¬Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¼óÁê¡Ö¸«²ò¡×¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤Ï8·î15Æü¡¢À¯ÉÜ¼çºÅ¤ÎÁ´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤Ë½ÐÀÊ¸å¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÎÃÌÏÃ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤âÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤éÅ¬ÀÚ¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£ÀïÁè¤Îµ²±¤òÉ÷²½¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÀïÁè¤òÆóÅÙ¤È¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤¬Âç»ö¤À¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¤¤ê¡£¤½¤Î¸å¤Ï²¿¤â¾ðÊóÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤ÏÀï¸å70Ç¯¤Î¡Ö°ÂÇÜÃÌÏÃ¡×°Ê¹ß¤Î¿·¤¿¤ÊÃÌÏÃ¤ÏÉÔÍ×¤È¤¹¤ë¼«Ì±¤ÎÊÝ¼éÇÉ¤Ëµ¤·ó¤Í¤·¡¢³ÕµÄ·èÄê¤Ë¤è¤ë¸ø¼°¤Ê¡Ö¼óÁêÃÌÏÃ¡×¤ÎÈ¯É½¤òÁá¡¹¤ËÃÇÇ°¡£Àï¸å50Ç¯¡¢60Ç¯¡¢70Ç¯¤Î8·î15Æü¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¿ÃÌÏÃÈ¯É½¤òÅÓÀÚ¤ì¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÀÐÇË¼óÁê¤ÏÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤Î¼°¼¤Ç¡¢Àè¤ÎÂçÀï¤Î¡ÖÈ¿¾Ê¤È¶µ·±¡×¤Î¸ì¶ç¤ò13Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤µ¤»¡¢¡Ö²áµî¤Î¸¡¾Ú¡×¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¼«¿È¤Î»×¤¤¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£ÆüËÜ¤¬¹ßÉúÊ¸½ñ¤ËÄ´°õ¤·¤¿9·î2Æü¤ä¡¢9·î23Æü¤ËÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç»Ï¤Þ¤ë¹ñÏ¢Áí²ñ°ìÈÌÆ¤ÏÀ±éÀâ²ñ¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸«²ò¤ò½Ð¤¹°Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¸«Á÷¤Ã¤¿¡£
¡¡10·î4Æü¤Ë¼«Ì±¤Î¿·ÁíºÛÁª½Ð¸å¡¢¿·¤¿¤Ê¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Þ¤Ç¡¢»Ä¤ëÇ¤´ü¤Ï¤ï¤º¤«¡£ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÀï¸å80Ç¯¤Î¸«²ò¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Î¤«¡£¥â¥¿¥â¥¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤ÏÉÔ²º¤ÊÆ°¤¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ïº£Ç¯¤ò¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢9·î18Æü¤Ë¤ÏµìÆüËÜ·³¤ÎÄÌ¾Î¡Ö731ÉôÂâ¡×¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï1931Ç¯¤ÎËþ½£»öÊÑ¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Ìø¾ò¸Ð»ö·ï¤ÎÈ¯À¸Æü¡£È¿Æü´¶¾ð¤¬ÆÃ¤Ë¹â¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤Æü¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯¤Ï¹Åì¾Ê¿¼圳¤ÇÆüËÜ¿ÍÃË»Ò»ùÆ¸¤¬Ãæ¹ñ¿Í¤Ë»É¤µ¤ì¤Æ»àË´¤¹¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£º£Ç¯¤â¾å³¤¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¿Í³Ø¹»5¹»¤¬ÅÐ¹»¤ò¼è¤ê¤ä¤á¡¢·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈ¿Æü´¶¾ð¤¬ÇúÈ¯¤·¤¬¤Á¤ÊÆü¤À¤«¤é¤³¤½¡¢9·î18Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ØÈ¿¾Ê¤È¶µ·±¡Ù¤Î¼óÁê¸«²ò¤ò½Ð¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£È¿Æü´¶¾ð¤ÎÄÀÀÅ²½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÈ¿Ãæ´¶¾ð¤¬¤¢¤ª¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âËÉ¤²¤Þ¤¹¡£°ÂÇÜÃÌÏÃ¤â¡¢Ëþ½£»öÊÑ°Ê¹ß¤ËÆüËÜ¤¬¡Ø¿Ê¤à¤Ù¤¿ËÏ©¤ò¸í¤ê¡¢ÀïÁè¤Ø¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÃæ¹ñ¤ËÕ»¤Ó¤ë¤Î¤«¡í¤È¤¤¤¦ÊÝ¼éÇÉ¤ÎÈ¿È¯¤òÈò¤±¤ë°ÕÌ£¹ç¤¤¤â´Þ¤á¡¢¹¤¯¥¢¥¸¥¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¸«²ò¤ò½Ð¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¹âÀéÊæÂç¶µ¼ø¡¦¸ÞÌî°æ°êÉ×»á=¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¡Ë
¡¡¤µ¤¢¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©
