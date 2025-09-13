Ã°À¸ÌÀÎ¤¤ÏÉý¹¤¤À¤Âå¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¡×¡Ú¼¡À¤Âå¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½÷²¦¤òÃµ¤»¡ª¡Û
¡Ú¼¡À¤Âå¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½÷²¦¤òÃµ¤»¡ª¡Û#4
Ê¡Î±¸÷ÈÁ °ì¸«¡¢Àþ¤¬ºÙ¤¤¤¬»Ø¸¶è½Çµ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ÆÇ¤È¥»¥ó¥¹¤òÈë¤á¤¿°ïºà
¡¡Ã°À¸ÌÀÎ¤¡Ê¸µÆü¸þºä46¡Ë
¡¡ºäÆ»¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇºÇ¶á¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ëÀÆÆ£µþ»Ò¡¢±Æ»³Í¥²Â¡Ê¤È¤â¤Ë¸µÆü¸þºä46¡Ë¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë»³ºêÎçÆà¡Ê¸µÇµÌÚºä46¡Ë¤Ê¤É¡£¸µÇµÌÚºä46¤Î¾¾Â¼º»Í§Íý¤Ï¡Öºä¾å¡õ»Ø¸¶¤Î¤Ä¤Ö¤ì¤Ê¤¤Å¹¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇËüÇ½¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥È¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤¬³«²Ö¤·¤¿¡£
¡¡ºäÆ»½Ð¿È¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤°ïºà¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¸µÆü¸þºä46¤ÎÃ°À¸ÌÀÎ¤¤À¡£
¡¡¥²¡¼¥à¤Ë¤âÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¯¡¢¥²¡¼¥à¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ÖÍµÈ¤£¤£eeeee¡ª¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ë¾ïÏ¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢9·î¤«¤é¤Ï¥²¡¼¥àÇÛ¿®¼Ô¤Î¥¹¥¿¥ó¥ß¤È¤È¤â¤Ë¿·ÈÖÁÈ¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥²¡¼¥ß¥ó¥°¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÇÃÏ¾åÇÈ½éMC¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡2001Ç¯2·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£17Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¹ç³Ê¤·¤Æ¡¢¤±¤ä¤ºä46¡Ê¸½¡¦Æü¸þºä46¡Ë¤Ë²ÃÆþ¡£23Ç¯¤Ë¤Ï9th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖOne¡¡choice¡×¤Ç½é¤á¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡¡Èà½÷¤Ï¡¢°ì¸«¤ª¤È¤Ê¤·¤½¤¦¤ÊÀµÅýÇÉ¥¿¥¤¥×¤À¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ÃÆþÅö»þ¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´Ö¤Ç¤â¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌÌÇò¤¤¡×¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æü¸þºä46»þÂå¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÖÅÅ¼Ö¤Ç¤æ¤é¤æ¤é¤ÈÍÉ¤é¤ì¤Æ¡¢³°¤ÎÉ÷·Ê¤ò¤Ü¡¼¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡×¡ÊÆü·ÐBP¼Ò¡¦¥à¥Ã¥¯¡ÖÆü¸þºä46Special¡×20Ç¯2·îÈ¯¹Ô¡Ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¡ÖÅÅ¼Ö¤Ç¤æ¤é¤æ¤é¤È¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬½¨°ï¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¡25Ç¯1·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢5·î¤ËÉñÂæÈÇ¡Ö¥Õ¥é¥¬¡¼¥ë¡×¤Ç¼ç±é¤·¤¿¤Û¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë½Ð±é¡£Ãæ¤Ç¤âÈà½÷¤Î»ý¤ÁÌ£¤¬¤è¤¯½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢7·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¡û¡û¤Ç°ìÈÖÌÌÇò¤¤ÏÃ¡×¡ÊNHK¡Ë¤ÎÅìµþ¡¦ÅìÂ¼»³»ÔÊÔ¡£ÅìÂ¼»³»Ô¤Ë´Ø¤¹¤ëVTR¤ò»³Î¤Î¼ÂÀ¡¦ÁýÅÄÌÀÈþ¡¦¸¶ÅÄÂÙÂ¤¤È¤È¤â¤Ë¸«¤ëÈÖÁÈ¤Ç¡¢¡Ö¤Ü¤½¤Ã¤È³Ë¿´¤òÆÍ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸À¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ã°À¸ÌÀÎ¤¤ÎÆÃÄ§¤¬¤è¤¯½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¤È¾Ð´é¤Ç¶¦±é¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Î²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¡¡Èà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Ò¤È¸À¤ÇÉ½¤¹¤Ê¤é¡¢¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¡×¡£¤¹¤´¤¯¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¹¥´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥®¥ã¥ë¤ä¥¿¥á¸ì¤Î½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¶ì¼ê¤È¤¹¤ë¿ÆÀ¤Âå¤Î»ëÄ°¼Ô¤â¡¢Ã°À¸ÌÀÎ¤¤Î¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤ò¤Ê¤´¤Þ¤»¡¢¥Û¥Ã¤È¤µ¤»¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¤ÏÈà½÷¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤âÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤¦¡£
¡Ê¹âÁÒÊ¸µª¡¿½÷Í¥¡¦ÃËÍ¥É¾ÏÀ²È¡Ë