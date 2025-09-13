»°Ã«¹¬´î¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¯¹ë¹»¤À¤Ã¤¿À¤ÅÄÃ«³Ø±à¤òÁª¤ó¤À¥ï¥± 4Ç¯Á°¤ËÍý·Ï¥³¡¼¥¹¤ò¿·Àß¤·¤¿¿Ê³Ø¹»¡Ú¤¢¤ÎÍÌ¾¿Í¤Î°Õ³°¤Ê³ØÎò¡Û
¡Ú¤¢¤ÎÍÌ¾¿Í¤Î°Õ³°¤Ê³ØÎò¡ÛÈÖ³°ÊÔ
¡¡»°Ã«¹¬´î¡ÊµÓËÜ²È¡¿64ºÐ¡Ë
¡Ö¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤ß¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¹â°ì´Ó¹»¤¬¶ì¶¤Ë¤ª¤Á¤¤¤ëÃæ¡¢µÕ¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¤¬»äÎ©ÃË»Ò¹»¤ÎÀ¤ÅÄÃ«³Ø±à¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤ÏÂç¼ê³Ø½¬½Î¤Î´´Éô¡£4Ç¯Á°¤ËÍý·Ï¥³¡¼¥¹¤ò¿·Àß¤·¡¢Ìö¿Ê¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹â¹»¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢Ãæ³Ø¤«¤éÍý·Ï¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¯¥é¥¹¤òÀß¤±¤¿¤Î¤¬¥ß¥½¡£ÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤ò°å³ØÉô¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦²ÈÄí¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤ÅÄÃ«¶è¤È¤¤¤¦¾ì½êÊÁ¡¢ÍµÊ¡¤ÊÁØ¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¼õ¸³³¦¤Ç¤Ï¿·¶½¿Ê³Ø¹»¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤À¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¯¹ë¹»¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±ÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï½ÀÆ»¤À¡£¸Å²ìÌÉ§¡¢µÈÅÄ½¨É§¡¢ÂìËÜÀ¿¡¢ÂçÌî¾Ê¿¤È4¿Í¤â¤Î¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Ê³Ø¹»¤È¤Ê¤ëÁ°¤Î¤³¤¦¤·¤¿»þÂå¤Ë¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤ÏÊÌ¤ÎÂçÊª¤âÇÚ½Ð¡£¤½¤Î°ì¿Í¤¬¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë»°Ã«¹¬´î¡Ê64¡Ë¤À¡£º£Ç¯¤Ï¼çºË¤¹¤ë·àÃÄ¡ÖÅìµþ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤ò30Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤µ¤»¡¢¡ÖÌØ¸Å¤¬½±Íè¡×¤ò¾å±é¡£ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¾®³Ø¹»¤ÈÃæ³Ø¤ÏÃÏ¸µ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Î¸øÎ©¡£10ºÐ¤Î»þ¤Ë¼Â¶È²È¤ÎÉã¤òË´¤¯¤¹¤¬¡¢Êì¡¢ÁÄÉãÊì¡¢½ÇÉã¡¢½ÇÊì¤é¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤Î¹¬´î¾¯Ç¯¤Ï¤¹¤Ç¤ËÅ·ºÍ¤ÎÊÒÎÚ¤ò¸«¤»»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Êì¡¦Ä¾¹¾¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¿Í·Á·à¤òÈäÏª¡£Éô²°¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¿Í·Á¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¾ÈÌÀ¤ä²»³Ú¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÊª¸ì¤òÅ¸³«¤¹¤ëÂçºî¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®³Ø4Ç¯¤Î»þ¡¢Êì¤È2¿Í¤ÇÈ¾·î´Ö¡¢²¤½£Î¹¹Ô¡£¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¤Î²È¤ä¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤Î²¼½É¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê¤òË¬¤Í¤¿¡£»°Ã«¤Î¼«Ãø¡Ö»Å»ö¡¢»°Ã«¹¬´î¤Î¡×¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ë´ó¹Æ¤·¤¿Ä¾¹¾¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃÏ¿Þ¤â·ÐÏ©¤âÁ´Éô¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù¤ÆÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹Ç½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ï¤³¤Îº¢¤Ë¤â¤¦È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¾®¸¯¤¤¤âÀµ·î¤Ë1Ç¯Ê¬¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¤ÅÄÃ«³Ø±à¹â¹»¤Ø¤Î¼õ¸³¤âÁ´Éô¡¢¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¡£Êì¤Ï°ìÀÚ¡¢¸ý¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤Ï±Ç²è¤ò»£¤ë¤Î¤ËÇ®Ãæ¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Êª¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¡£´î·à¤Ë·¹ÅÝ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆüÂç·Ý½Ñ³ØÉô±é·à³Ø²Ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡£
¡ÖÌÌÇò¤¤¥ä¥Ä¤¬¤¤¤ë¤ÈÁá¤¯¤«¤éÉ¾È½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤ÏÆüÂç¤Î¸µ¶µ¼ø¡£»°Ã«¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Æü·Ý±é·à³Ø²Ê¤Ë¤ÏºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ë¿Íºà¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»°Ã«¤Î3Ç¯¸åÇÚ¤Ë¤ÏÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤ÈÅÄÃæÍµÆó¤Î2¿Í¤¬¤¤¤¿¡£²¿¤è¤ê¶Ã¤¯¤Î¤Ï¸µ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Ç¿åÃ«ËÉ×¿Í¤Î°ËÆ£Íö¤¬ºß³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£ÆüÂçÂèÆó¹â¹»¤«¤é±é·à³Ø²Ê¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤Î¤Ï73Ç¯¡£¤·¤«¤·¡¢¹¾¸ÅÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë´é¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈÅª¤Ê»Å»ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î9·î¤Ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°ìµ¤¤ËË»¤·¤¯¤Ê¤ê·ë¶É¡¢Âç³Ø¤ÏÃæÂà¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Î7Ç¯¸åÇÚ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë»°Ã«¤Ïºß³ØÃæ¤ËÅìµþ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥Ü¡¼¥¤¥º¤ò´úÍÈ¤²¡£Åö½é¤ÏµÒ¤¬Æþ¤é¤ºÀÖ»úÂ³¤¤À¤Ã¤¿¡£·à¾ìÂå¤ò¼Ú¤ê¤è¤¦¤ÈÊì¡¦Ä¾¹¾¤µ¤ó¤Ëµã¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢±¦¤«¤éº¸¤Ë¥«¥Í¤òÅÏ¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢ËÜ¿ÍÌ¾µÁ¤Ç¶ä¹Ô¤«¤é¼Ú¤ê¤ë»»ÃÊ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£Êì¤Î´Å¤ä¤«¤µ¤Ê¤¤¶µ°é¤¬´õÂå¤Î´î·à¿Í¤ò¤è¤ê¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
