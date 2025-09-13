EV¤Ç¤âÃæ¸Å¤Ê¤é¥°¡¼¡ª¿·À¤Âå¥ß¥Ë¤ÎËÜÌ¿¤Ï¥³¥¤¥Ä¤«¤â¡© ¿··¿¥¨¡¼¥¹¥Þ¥ó¤Ï¥µ¥¤¥º¤è¤·¡¢²Á³Ê&Áö¤ê¤è¤·¡Ê¾®Âô¥³¡¼¥¸¡¿¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¥ß¥Ë ¥¨¡¼¥¹¥Þ¥ó
¡¡¡Ê¼ÖÎ¾²Á³Ê¡§¡ï5,130,000¡¿ÀÇ¹þ¤ß¡Á¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â¤¹¤Ã¤«¤ê¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¥å¡¼¥È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢BMW¥ß¥Ë¡ª ¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê±Ñ¹ñÄ´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢BMW¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼Á¤Î¹â¤µ¤ÈÁö¤ê¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢É®¼Ô¤âÄ¹Ç¯¾è¤Ã¤Æ¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á½ÐÂ·¤Ã¤¿¿··¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤Á¤ÈÇº¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º23Ç¯Ëö¤ËSUVÈÇ¡Ö¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥Þ¥ó¡×¤¬½é¾åÎ¦¡£Â³¤¤¤Æ24Ç¯½Õ¤Ë¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎEV¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ï¥Ã¥Á¤Î¡Ö¥¯¡¼¥Ñ¡¼3¥É¥¢¡×¤¬¡¢24Ç¯6·î¤Ë¿·¼Ö¼ï¡Ö¥¨¡¼¥¹¥Þ¥ó¡×¤È¡Ö¥¯¡¼¥Ñ¡¼5¥É¥¢¡×¤¬¾åÎ¦¡£Æ±10·î¤Ë¤Ï¥ì¥¢¤Ê4¿Í¾è¤ê¥³¥ó¥Ð¡¼¥Á¥Ö¥ë¤â½Ð¤ÆÁ´6¥¿¥¤¥×¤¬Â·¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤É¤ì¤â¥Ó¥ß¥ç¡¼¤ËÂÓ¤ËÃ»¤·¥¿¥¹¥¤ËÄ¹¤·¤Ç¡¢¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ïµì·¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤è¤ê¥Ç¥«¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¼ÖÆâ¶¹¤á¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¿·¼Ö¼ï¥¨¡¼¥¹¥Þ¥óEV¤Ï¥¤¥Þ¥¤¥ÁÆëÀ÷¤ß¤¬¤Ê¤¤¤¦¤¨¡¢¥ß¥Ë½é¤ÎEVÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë¡£¤É¤ì¤â·èÄêÂÇ¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ÀèÆü½é¤á¤Æ¾è¤Ã¤¿¿··¿¥¨¡¼¥¹¥Þ¥ó¡£ºÇ½é¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼EV¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¿§´ã¶À¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾è¤ì¤Ð¾è¤ë¤Û¤É¡¢¥µ¥¤¥ºÅª¤Ë¤âÁö¤êÅª¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±¡£ÆÃ¤Ë¥ß¥Ë¤é¤·¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤È¥´¡¼¥«¡¼¥È¥Õ¥£¡¼¥ë¤ÎÎ¾Î©¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¡£¤·¤«¤â¡¢º£²ó¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥ß¥ËÀìÌçÅ¹¤Ç»î¾è¤·¤¿Ãæ¸Å¥¨¡¼¥¹¥Þ¥ó¤Ê¤é¡¢EV¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤ëÊä½õ¶âÌäÂê¤â¤Û¤Üµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¿·À¤Âå¥ß¥Ë¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È¤«¤â¡© ¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤ËÃ£¤·¤¿¤Î¤À¡£
¥µ¥¤¥º´¶¤ÏÆüËÜ¤Ë¥¸¥ã¥¹¥È¡ª
¡¡ºÇÂç¤Î¥¥â¤Ï¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢Á´Ä¹4m¤Á¤ç¤¤¡Ê4,080mm¡Ë¤Ï¥È¥è¥¿ ¥ä¥ê¥¹¥¯¥í¥¹¤è¤ê¤â³Î¼Â¤ËÃ»¤¯¡¢Á´Éý1,755m¤ÏÆ±Åù¤«¸·Ì©¤Ë¤Ï¶¹¤á¤ÎÆüËÜ¥¸¥ã¥¹¥È¥µ¥¤¥º¡£¸«¤Æ¤¯¤ì¤â¥ß¥Ë¤é¤·¤¤¥¥å¡¼¥È¤µ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê´ÝÌÜLED¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»°³Ñ¤Ë¶á¤¤5³Ñ·ÁLED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ç¡¢¤Û¤ÉÎÉ¤¤¥¿¥ìÌÜ´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀäÌ¯¤Ê¤Î¤¬Á´¹â¤Ç¡¢°ì±þSUV¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¥Ï¥Ã¥Á¤Î¥¯¡¼¥Ñ¡¼·Ï¤è¤ê¹â¤¤¤¬¡¢1,550mm¤ÈÆüËÜ¤ÎÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¥®¥ê¥®¥êÆþ¤ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥³¥¤¥Ä¤¬ÊØÍø¡£
¡¡¼ÂºÝ¾è¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¤¬¡¢»ë³¦¤Ï¹â¤¹¤®¤ºÄã¤¹¤®¤º¡¢¾è¤ê¹ß¤ê¤âÃÏ¤Ù¤¿¤ËºÂ¤ë¤è¤¦¤ÊÂçÊÑ¤µ¥Ê¥·¡£Ç¯ÇÛ¤Ç¤â¥é¥¯¤Ë¾è¤ê¹ß¤ê¤Ç¤¤ë¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¹â¤µ¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¢¥·¡¼¥È¤À¤¬¡¢ÀµÄ¾ËÜ³ÊSUV¤Î¥ß¥Ë ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Û¤É¤ÎÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¶¹¤¯¤â¤Ê¤¤¡£¥¯¡¼¥Ñ¡¼5¥É¥¢¤È¸À¤¦¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¹¤µ¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬300ℓ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¯¡¼¥Ñ¡¼·Ï¤è¤êÊØÍø¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ß¥Ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀÇ½¤ä¥ª¥·¥ã¥ì¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¥¯¡¼¥Ñ¡¼·Ï¤â¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥Þ¥ó¤âÁ´¤¯Æ±¤¸¤Ç¡¢¿·À¤Âå¥ß¥Ë¼«Ëý¤ÎÄ¾·Â24Ñ¤ÎÀ¤³¦½é¤Î±ß·ÁÍµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëºà¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥ë¥ß¥Ñ¥Í¥ë¤äËãÉ÷¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤ò»È¤¤¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¯¡¼¥ë¡£¥á¡¼¥¿¡¼Îà¤â¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÅê±Æ¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤¬À¨¤¤¡£
Ãæ¸Å¼Ö¤Ê¤é°ÛÍÍ¤Ë¤ªÇã¤¤ÆÀ
¡¡´Î¿´¤ÎÁö¤ê¤À¤¬¡¢¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤ÈSUV¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤ÎÃæ´Ö¤«¡¢¥¯¡¼¥Ñ¡¼´ó¤ê¤Î½ÓÉÒ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥ß¥Ë¤é¤·¤¤Áö¤ê¡×¤¬Íß¤·¤¤¥Ò¥È¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥³¥ì¤À¤í¤¦¡£ÀµÄ¾¡¢Á´Ä¹4.4mÂæ¤Î¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ï¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¤Î¤À¤¬»ëÀþ¤¬¹â¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥À¥ë¤µ¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â»Ä¤ë¡£
¡¡²ÃÂ®´¶¤â¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸¡¹¤·¤µ¤ä¥µ¥¦¥ó¥É¤³¤½¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¿·À¤Âå¤ÎÅÅÆ°¥ß¥Ë¤é¤·¤¤ÉâÍ·´¶¤¢¤ë¥¯¥¤¥Ã¥¯´¶=¥´¡¼¥«¡¼¥È¥Õ¥£¡¼¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢Á´ÈÌÅª¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¿·À¤Âå¥ß¥Ë¤Î²Á³ÊÌäÂê¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê218ps¤Î¥¨¡¼¥¹¥Þ¥óSE¤¬562Ëü±ß¡¢184ps¤Î¥¨¡¼¥¹¥Þ¥óE¤¬513Ëü±ß¤È°Â¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢Ãæ¸Å¥ß¥ËÀìÌçÅ¹¥¤¡¼¥ë¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢1Ç¯Íî¤ÁSE¤¬400Ëü±ßÁ°¸å¡¢S¤¬300Ëü±ßÁ°¸å¤È¥¤¥Ã¥¤Ë100Ëü±ß°Ê¾å¤âÃÍ²¼¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ÞÆüËÜ¤ÏEV¤¬ÉÔ¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãæ¸Å¼Ö²Á³Ê¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¡¢°ÛÍÍ¤Ë¤ªÇãÆÀ¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤«¤ÏÊÝ¾Ú¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¾õÂÖ¤Ê¤é¤ÐCEVÊä½õ¶â¤òÌã¤Ã¤¿¿·¼Ö¥¨¡¼¥¹¥Þ¥ó¤è¤ê°Â¤¯¡¢Áá¤á¤Ë¼êÊü¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÊä½õ¶âÊÖµÑÌäÂê¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡EV´Ø·¸¤ÎÊä½õ¶â¤Ï¸½ºß¡¢Ã±½ã¤Ë4Ç¯ÊÝÍ¤·¤Ê¤¤¤ÈÊÖµÑ¤¹¤ëµÁÌ³¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬´Ø·¸¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¹¥¤¤Ê»þ¤ËÇã¤¨¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê»þ¤ËÇä¤ì¤ëÃæ¸Å¥¨¡¼¥¹¥Þ¥ó¡£¤½¤â¤½¤â¥¨¡¼¥¹¥Þ¥ó¤Î¥µ¥¤¥º¤äÁö¤ê¤¬µ¤¤ËÆþ¤ì¤Ð¤³¤½¤À¤¬¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤1Âæ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê¾®Âô¥³¡¼¥¸¡¿¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë