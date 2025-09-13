歌手の美川憲一（７９）が１３日にインスタグラムを更新し、「洞不全症候群」（どうふぜんしょうこうぐん）と診断されたことを公表。ペースメーカーの取り付け手術を１１日に終えたことも報告し、現在は入院していると明かした。

「この度私事で恐縮ですが、最近めまい等があり検査しましたら、洞不全症候群（どうふぜんしょうこうぐん）と解（わか）りました」と伝えた。そして「９月１１日に、ペースメーカーの取り付け手術が無事に終わり、現在入院しております」と手術したこをも発表した。

「急なご報告となり、大変申し訳ございません」と謝罪。「少しでも早く元気に仕事復帰できるよう日々努力致します。退院して落ち着きましたら、改めてご報告いたしますので、静かに見守っていただければ幸いです。今回の件でご心配ご迷惑をおかけした関係者、ファンの皆様に心よりお詫び申し上げます」とメッセージを寄せた。

◆洞不全症候群 心臓の右心房近くにあり、心拍動を起こす電気信号を送る役目をする洞結節（洞房結節とも）の働きが低下する病気。心拍数が減少し、徐脈（脈拍数の低下）や心停止を起こす場合があり、脳への血流が途絶え、意識障害や失神などを起こす。

【全文】

