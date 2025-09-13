Á´¹ñ¤ËÈï³²¹¤¬¤ëe-Taxº¾µ½»ö·ï¤Ç¡¡¸©·Ù¤Ï¿·¤¿¤Ë¶¦ÈÈ¤Îµ¿¤¤¤ÎÃË2¿Í¤òÂáÊá¡Ú¹âÃÎ¡Û
¹âÃÎ¸©·Ù¤Ï¹ñÀÇÅÅ»Ò¿½¹ð¡¦Ç¼ÀÇ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢e-Tax¤òÉÔÀµ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿º¾µ½»ö·ï¤Ç¤¤Î¤¦¤Þ¤Ç¤Ë¿·¤¿¤Ë ¶¦ÈÈ¤Îµ¿¤¤¤Ç2¿Í¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤Ëº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¡ÃçÀ¾·òÍÆµ¿¼Ô¡Ê44¡Ë¤È¹Åç¸©¹Åç»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¡ÎëÌÚ¿·°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê76¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃçÀ¾ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï2024Ç¯10·î¤«¤é2025Ç¯3·î¤Ë¤«¤±¡¢¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶¦ËÅ¼Ô2¿Í¤È¤È¤â¤Ë¹Åç¸©¤ÎÀÇÌ³½ð¤ËÂÐ¤·e-Tax¤Çµõµ¶¤Î¿½¹ð¤ò¹Ô¤¤¡¢ÎëÌÚÍÆµ¿¼ÔÌ¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤Ë½êÆÀÀÇ¤Î´ÔÉÕ¶âÌó183Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤Þ¤»¡¢ñÙ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Çe-Tax¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿°ìÏ¢¤Îº¾µ½»ö·ï¤ÎÂáÊá¼Ô¤Ï16¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢Èï³²¤Ï¡¢9ÅÔÆ»¸©¤ª¤è¤½1800Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©·Ù¤Ï°ú¤Â³¤ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¡¢Á´ÍÆ²òÌÀ¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£