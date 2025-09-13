◆バレーボール男子 世界選手権（１３日、フィリピン・マニラ）

１次リーグが始まり、世界ランク５位の日本は初戦で同１６位のトルコと対戦する。

７月のネーションズリーグでは、準々決勝で強敵・ポーランドに敗れ、ベスト８だった。世界選手権前の壮行試合では、高さのあるブルガリアに２勝、前回大会覇者のイタリアには２敗し、自信と課題を手に本大会に臨む。

２０２８年ロサンゼルス五輪のメダル獲得を見据える日本男子。主将の石川祐希（ペルージャ）は「（新チームが）スタートしたときから、世界選手権では表彰台に立つという目標を掲げてきた。１シーズンやってきた成果を出す場所」と意気込み。１９７４年大会の銅以来、５１年ぶりの表彰台入りに挑む。

トルコとは、過去の対戦で３勝２敗。初戦から難敵に勝って勢いに乗りたいところだ。１次リーグ第２戦は１５日に同１１位カナダ、第３戦は同７５位リビアとの対戦が控える。

◇男子のバレーボール世界選手権 １９４９年に初開催され、日本は６０年大会から参加し、７０年、７４年に銅メダル。これまでは４年に１度行われてきたが、今年から隔年開催。３２チームがＡ〜Ｈの８組に分かれて、総当たりの１次リーグ（Ｌ）を行い、各組上位２チームがノックアウト方式で行われる決勝大会に進む。２次Ｌは２０日〜２３日、２４〜２５日に準々決勝、２７日に準決勝、２８日に決勝を行う。