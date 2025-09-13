◇ナ・リーグ ドジャース1―5×ジャイアンツ（2025年9月12日 サンフランシスコ）

ドジャースの山本由伸投手（27）が12日（日本時間13日）、敵地でのジャイアンツ戦に先発。7回まで1安打1失点、10奪三振と力投したが、援護に恵まれず12勝目はお預け。チームは延長10回にタナー・スコット投手（31）が満塁弾を被弾して今季10度目、今月に入っても10試合で3度目のサヨナラ負けを喫した。2位パドレスが敗れたためナ・リーグ西地区の優勝マジックは1つ減らして12とした。

山本は立ち上がり1死から2番・ディバースを四球で歩かせると、次打者・アダメスに左中間を破る二塁打を浴びた。中堅手・パヘスが打球処理に手間取っている間に一塁走者・ディバースの生還を許し先制点を失った。それでも後続を断って最少失点でしのいだ。

2回以降は7回まで安打どころか走者一人も出さない完全投球。6回2死ではディバースを96・9マイル（約155・9キロ）の直球で空振り三振に仕留めるなど、打者20人連続アウトと相手打線を寄せ付けなかった。

これで3試合連続2桁奪三振を達成。日本人投手では6試合連続の大谷翔平、4試合連続の野茂英雄に次いで、3試合連続のダルビッシュ有と並び、歴代3位。また、3試合連続2桁奪三振は球団では2017年カーショー以来の快投となった。

デーブ・ロバーツ監督は、山本が好投した試合を2試合続けて落としたことに「1点しか取れず接戦になれば余裕はなくなり、全てが大きく見えてしまう。ああいう試合は選手にとってしんどくなる」と援護できなかったことを詫びた。

また「不運な安打やミスが試合を左右する。バーランダーはいつもよりカーブを多く使っていた。良い当たりもあったし、終盤にもビッグイニングがあったが、決定打がなかった」と分析。延長10回無死二塁から大谷が申告敬遠され、ベッツ、フリーマンで得点できなかったことには「相手は翔平と勝負するよりムーキーを選んだ。不運にも安打は出なかった」と振り返った。延長10回無死一、二塁からベッツの右飛で二塁走者ロートベットがタッチアップで三塁を狙って憤死したことには「あれは（相手右翼手の）マクレイが素晴らしい送球をした」と話した。